Pol Badía, séptimo concursante expulsado de 'GH VIP 7' frente a Alba Carrillo

La noche del jueves 31 de octubre, 'GH VIP 7' celebró Halloween por todo lo alto, haciendo pasar a sus concursantes por el pasaje del terror. Un momento en el que el programa dio a conocer la expulsión de Pol Badía, después de que el concursante pasara por dicha experiencia junto a su compañera y rival, Alba Carrillo, quien apenas podía separarse de él por el miedo y se quedó perpleja al conocer la noticia.

Pol Badía y Alba Carrillo conocen la decisión de la audiencia en 'GH VIP VIP 7'

La novena gala arrancó con una muestra habitual de los porcentajes de cara ala expulsión, muy ajustado: un 49,7% y un 50,3%. Cifras que, a lo largo de la noche, sufrieron varios sorpasos, tal y como comunicó Jorge Javier Vázquez, y que concluyeron con la expulsión definitiva de Pol Badía, cuyos primeros pensamientos fueron para el Maestro Joao, su pareja.

"Dile que no se preocupe por mí, que disfrute del concurso", le pidió Badía a Carrillo, antes de que ambos se separaran en pleno pasaje del terror. Unas palabras que Alba no necesitaba transmitirle a Joao, dado que el programa le brindó la ocasión de despedirse cara a cara en el confesionario, donde el vidente acabó llorando al ver que tenía que despedirse de su pareja.

"Estoy triste, con dolor"

"Yo venía aquí con la intención de estar catorce días y he estado una semana más", declaró Badía, optimista, ante un triste Joao. "No te preocupes por mí, te estaré apoyando. Afuera hablaremos bien, sin cámaras, sin nada", continuó el expulsado, ante el llanto de su pareja, quien le suplicó que no discutiera con nadie. "Piénsalo todo", le pidió el Maestro Joao, sin dejar de llorar.