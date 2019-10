El Cejas ('GH VIP 7') confiesa el peor episodio de su vida: "Nos costó recuperarnos"

Tras convertirse en el sexto expulsado de 'GH VIP 7', El Cejas ha vuelto a la casa de Guadalix de la Sierra y lo ha hecho como candidato a la repesca. El youtuber tiene muchas posibilidades de quedarse concursando en el espacio de Zeppelin y es que ha logrado vencer a todos sus compañeros y se enfrenta a la decisión final junto a Hugo Castejón. Pero antes de saber si se quedará o no en la casa, el concursante ha hablado para una conocida publicación, haciendo balance de su paso por el espacio y relatando traumáticos episodios de su vida que hasta ahora desconocíamos y que sin duda nos ayudan a entender cómo es ahora el chico en la casa más famosa de la pequeña pantalla.

El Cejas en 'GH VIP 7'

El Cejas ha confesado en Lecturas que Hugo Castejón "me recordaba a alguien que me hizo mucho daño" y ha reconocido que "consiguió desquiciar a toda la casa, provocándome constantemente". El chico ha explicado que Hugo es muy parecido a una de las parejas que tuvo su madre y que le abandonó cuando apenas era un niño: Yo tenía nueve o diez años. Hugo era muy parecido a él". Este hombre era uno de sus grandes apoyos y por ello, cuando se quedó sin él, su vida dio un vuelco de 180 grados. "A mi madre y a mí nos costó mucho recuperarnos", confiesa el chico emocionado.

La relación con su padre

Los problemas que tuvieron para superar este mal trago hizo que "mi mente lo borrase" y es que, para un niño como era él, no era nada sencillo afrontar "momentos de rozar la historia, de no saber cómo llevar aquello. Era muy difícil y volvería a cuando yo era aquel niño". Pero este no fue el único momento duro que tuvo que vivir en su infancia y es que, con el divorcio de su padre, este no lo pasó nada bien: "Tras el divorcio, mi padre pensaba más en intentar fastidiar que en arreglar, pero nunca le he tenido rencor. Nunca hemos congeniado, pero no hemos perdido el contacto".

¿Diego o El Cejas?

Paralelamente, el chico ha querido hablar de su papel en el programa. ¿Ha sido Diego o ha estado interpretando constantemente el papel de El Cejas? "He tenido todos los momentos. Las primeras semanas fueron muy duras por Hugo", afirma, dejando claro que él poco tiene que ver con el papel que interpreta: "Cuando hago El Cejas estoy actuando. Es un tío violento y chulo, y se ha visto que yo no soy ni chulo ni prepotente ni violento". De esta forma, el chico ha querido mostrar su verdadera personalidad pero paralelamente ha querido utilizar su personaje para generar momentos surrealistas o divertidos, especialmente en los directos en Telecinco y Cuatro.