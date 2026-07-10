Por Diego López |

Pocos espacios han levantado tanto revuelo en televisión como 'La casa de los gemelos', y eso que el programa ni siquiera se emitía por ninguna cadena tradicional. El reality de convivencia a través de YouTube logró un hecho insólito en nuestro país: poner de acuerdo a Mediaset y Atresmedia en sus críticas al formato y, sobre todo, a la plataforma de Google, que lo monetizó sin rubor incluyendo anuncios de todo tipo.

La segunda edición del programa ocupó decenas de titulares en todos los medios, y eso que apenas duró tres semanas, del 6 al 30 de diciembre del año pasado. Los concursantes cerraron su participación acudiendo a la Puerta del Sol a dar las uvas, y La Marrash se proclamó como ganadora de la edición.

Ahora, los gemelos Carlos y Daniel anuncian el regreso de su polémico formato con la tercera edición del programa. 'La casa de los gemelos 3' se estrenará el próximo 20 de julio en lo que prometen será su "summer edition".

Primeros concursantes de 'La casa de los gemelos 3'

Primeros concursantes confirmados

El reality ya tiene elegidos los primeros concursantes, que provienen del mundo de las redes sociales:

José Nogales: creador de contenido mallorquín con más de 100.000 seguidores en TikTok y streamer habitual en Twitch. Es el compositor del tema musical "Ni una sola gatita" que superó los 3,6 millones de visualizaciones en Youtube.

creador de contenido mallorquín con más de 100.000 seguidores en TikTok y streamer habitual en Twitch. Es el compositor del tema musical "Ni una sola gatita" que superó los 3,6 millones de visualizaciones en Youtube. Furia Scaglione: saltó a la fama como concursante de 'Gran hermano' en Argentina en el año 2023. Creó entonces una base de fans gracias a sus polémicas discusiones y personalidad combativa. Desde su salida de la casa ha cultivado su público en redes y apostado por una carrera musical. Tiene más de medio millón de seguidores en TikTok y 770.000 en Instagram.

saltó a la fama como concursante de 'Gran hermano' en Argentina en el año 2023. Creó entonces una base de fans gracias a sus polémicas discusiones y personalidad combativa. Desde su salida de la casa ha cultivado su público en redes y apostado por una carrera musical. Tiene más de medio millón de seguidores en TikTok y 770.000 en Instagram. Trakatrá: drag queen y creador de contenido de temática LGTBIQ+ que narra con sinceridad sus aventuras sexuales en redes sociales. Su salto a la fama televisiva se produjo a raíz de su intervención en 'Espejo público', donde mantuvo una surrealista conversación sobre el cruising con Mariló Montero.

drag queen y creador de contenido de temática LGTBIQ+ que narra con sinceridad sus aventuras sexuales en redes sociales. Su salto a la fama televisiva se produjo a raíz de su intervención en 'Espejo público', donde mantuvo una surrealista conversación sobre el cruising con Mariló Montero. Anto Pane: influencer y creadora de contenidos argentina, especializada en los contenidos para adultos. Calificada como una de las primeras jóvenes del país que pudo vivir de OnlyFans, es también popular por sus habituales salidas de tono, así como por sus intentos para conseguir entrar en el 'Gran hermano' del país.

Como puede verse, los primeros perfiles destacan sobre todo por la polémica en sus diversos ámbitos y anticipan una tercera edición "explosiva". El resto de los participantes se darán a conocer en los próximos días.



