El Francia - Marruecos no da opción a la competencia con más de 6,2 millones y un 48,7%

Por Redacción |

El Mundial 2026 vuelve a monopolizar el prime time. La victoria de Francia frente a Marruecos, que clasificó a la selección francesa para las semifinales, reunió 6.232.000 espectadores firmando un excelente 48,7% de cuota de pantalla, dejando sin opciones al resto de cadenas. A mucha distancia se sitúa el avance de 'Horizonte', que alcanza un 4,5% y supera el medio millón de espectadores. Muy cerca aparece 'Ella, maldita alma', con un 4,4% y 411.000 seguidores.

La fuerte competencia del fútbol también pasa factura al resto de ofertas. En Antena 3, la película "Palmeras en la nieve" no alcanza los 300.000 espectadores, aunque iguala el 4,4% de share de la serie de Telecinco. Peor suerte corre laSexta, donde "Salvar al soldado Ryan" se conforma con un 2,2% y poco más de 150.000 seguidores, viéndose incluso superada por La 2, cuya emisión de "El caftán azul" registra un 2,8% y 325.000 espectadores.

Mario Casas y Berta Vázquez en "Palmeras en la nieve"

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20265.804.000 46,6% Fútbol: Copa Mundial Francia-Marruecos: 1/4 6.247.000 48,7%

La 2

Trivial Pursuit466.000 4,8% Cifras y letras543.000 4,3% El cine de La 2 El caftán azul 325.000 2,8%

Antena 3

El Hormiguero 20 años juntos Joaquín y Susana Saborido 744.000 5,6% El Peliculón Palmeras en la nieve 297.000 4,4%

Cuatro

First Dates346.000 3,7% Horizonte: Avance567.000 4,5%

Telecinco

First Dates607.000 4,6% Ella, maldita alma411.000 4,4%

laSexta

La Sexta Clave414.000 4,8% El Intermedio: The Very Best317.000 2,5% El Taquillazo Salvar al soldado Ryan 151.000 2,2%

Manu Sánchez con Paula Vázquez en 'El Perro Andaluz'

Late night

'El perro andaluz by Manu Sánchez' aprovecha el arrastre y supera un millón de espectadores con un 21,8%

'Horizonte' destaca en el late night de Cuatro con un 7,4%

La 1

El Perro Andaluz by Manu Sánchez María del Monte-Paula Vázquez 1.071.000 21,8% El Perro Andaluz by Manu Sánchez Niña Pastori-Anabel Alonso 341.000 15,2%

La 2

Cine Gaza mon amour 61.000 1,4% Conciertos Radio 3 Juana Everett 11.000 0,5%

Antena 3

Sportium Game Show60.000 3,2%

Cuatro

Horizonte501.000 7,4% Callejeros Un día en Benidorm 160.000 5,2% En el punto de mira Boom turístico 89.000 4,6%

Telecinco

Ella, maldita alma161.000 4,4% Gran Madrid Show68.000 3,2%

Curro y Ángela en una escena de 'La promesa'

Sobremesa y tarde

'La promesa' y 'Valle Salvaje' pinchan en la tarde de La 1 tras el 15,4% del Tour de Francia

'¡De lunes a viernes!' mantiene sus datos en la tarde de Telecinco

'Malas lenguas' destaca en La 2 con un 7,2%

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.154.000 12,7% Tour de Francia Pau-Gavarnie Gedre 1.363.000 15,4% Post Tour de Francia Pau-Gavarnie Gedre 1.052.000 13,0% Valle Salvaje719.000 9,5% La Promesa763.000 10,9% Malas Lenguas703.000 10,1% Aquí la Tierra964.000 12,6%

La 2

Saber y ganar573.000 6,3% Grandes documentales325.000 3,8% Gigantes y salvajes Gigantes en mundos verdes 314.000 3,6% Territorio salvaje El territorio del martín pescador 349.000 4,3% Malas Lenguas525.000 7,2% Diario de un nómada: Ruta del ámbar Viajando con un amigo 225.000 3,3% Jeopardy201.000 2,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.204.000 13,5% Y ahora Sonsoles749.000 10,0% Pasapalabra1.276.000 17,0%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem609.000 7,2% Lo sabe no lo sabe415.000 6,0%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!487.000 5,5% El verano se mueve566.000 7,0% ¡De lunes a viernes!580.000 8,2% ¡Allá tú!731.000 9,9%

laSexta

Zapeando501.000 5,7% Más vale tarde497.000 6,8%

Mañana

'La hora de La 1' sigue con excelentes resultados tras los encierros de San Fermín

'La ruleta de la suerte' roza el 21% en la mañana de Antena 3

La 1

Vive San Fermín 2026668.000 42,9% La hora de La 1461.000 24,2% Entrevista Pablo Bustinduy 427.000 21,1% Mañaneros 360474.000 15,8% Mañaneros 360871.000 11,0%

La 2

Caminos de Sefarad: Diario de una ciclista23.000 2,4% Caminos de Sefarad: Diario de una ciclista24.000 1,3% Ecuador en la cima de la biodiversidad De los altos Andes a las islas Galápagos 27.000 1,6% El señor de los bosques Hayedo de Otzarreta 23.000 1,2% El señor de los bosques Tejera Negra 44.000 2,2% El señor de los bosques Hayedo de la Pedrosa 32.000 1,5% Hogares increíbles con Dermot Bannon Irlanda 28.000 1,3% Las rutas dAmbrosio Vall d Aran62.000 2,4% Curro Jiménez Carambola a tres bandas 112.000 3,1% El cazador107.000 1,8% El cazador230.000 2,6%

Antena 3

Espejo Público Verano264.000 10,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Huevos rellenos 868.000 18,1% La ruleta de la suerte1.525.000 20,9%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Me encanta que los planes salgan mal 15.000 1,1% Alerta Cobra Quemado 21.000 1,1% Alerta Cobra Prisioneros 48.000 2,7% Alerta Cobra El asesino de reyes 49.000 2,4% En boca de todos225.000 7,5%

Telecinco

La mirada crítica203.000 10,4% Entrevista José Manuel Albares 203.000 9,9% Vamos a ver verano261.000 9,5% El precio justo597.000 9,1%

laSexta

Equipo de investigación El imperio del salmón 35.000 3,3% Equipo de investigación ¿Qué pollo estamos comiendo? 64.000 3,4% Aruser@s Fresh164.000 8,3% Al rojo vivo248.000 6,9% Entrevista José Manuel Albares 186.000 6,4%

Informativos

La sobremesa del jueves 9 de julio confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', aunque con un desgaste notable respecto a hace siete días: pierde 1,8 puntos y cae del 23,7% al 21,9%, su peor registro en este tramo en las últimas semanas. En el lado contrario, 'Antena 3 noticias 2' protagoniza el movimiento más llamativo de la jornada: sube 11,9 puntos hasta el 17,7%, frente al exiguo 5,8% del jueves anterior, lo que apunta a un cambio de programación o de competencia que le beneficia claramente. 'Telediario 1' también retrocede, pasando del 14,0% al 13,1%, mientras 'laSexta noticias 14h' mejora 1,7 puntos hasta el 8,2%, acercándose a 'Informativos Telecinco 15:00', que baja ligeramente hasta el 8,3%.

En la noche, el dato más relevante es el espectacular rebote de 'Informativos Telecinco 21:00', que pasa del 2,4% de hace una semana al 7,1% de este jueves, una subida de 4,7 puntos que devuelve al espacio a cifras más acordes con su histórico. 'Telediario 2' lidera con autoridad con un 17,2% y 'laSexta noticias 20h' cede 0,4 puntos hasta el 7,8%, manteniéndose por encima de 'Noticias Cuatro 2', que sube 2,1 puntos hasta el 6,6% pero no logra recortar distancias con sus rivales directos.

La 1

Informativo territorial 1740.000 12,1% Telediario 11.192.000 13,1% Telediario 21.533.000 17,2%

Antena 3

Noticias de la mañana187.000 9,9% Antena 3 noticias 11.995.000 21,9% Antena 3 noticias 21.601.000 17,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1496.000 7,2% El desmarque Cuatro 1389.000 4,3% Noticias Cuatro 2474.000 6,6%

Telecinco

El matinal66.000 8,2% El matinal97.000 5,7% El matinal127.000 7,3% Informativos Telecinco 15:00756.000 8,3% Informativos Telecinco 21:00631.000 7,1%

laSexta

laSexta noticias 14h668.000 8,2% laSexta noticias: Jugones479.000 5,2% laSexta noticias 20h565.000 7,8%

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