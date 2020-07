El dineral que los concursantes de 'La casa fuerte' deben pagar como multa si abandonan

En todos los realitys que a día de hoy emite Telecinco, sus concursantes deben firmar un contrato en el que existe una cláusula que hace que si estos deciden abandonar voluntariamente el espacio tienen que pagar una multa económica. El motivo parece claro: evitar que estos participantes puedan dejar el programa en cualquier momento, algo que supone sin duda un grave problema para sus productores, que deben buscar nuevos concursantes que ocupen esa plaza, generando además un conflicto en la dinámica habitual del programa.

Macarena Millán y Yola Berrocal, concursantes de 'La casa fuerte'

Por ello, habitualmente estas multas suelen ser altas para evitar así que cualquier concursante, ya sea conocido o anónimo, deje el reality en cuestión. Son unas cifras que habitualmente no se revelan pero este jueves 9 de julio, Rafa Mora ha decidido dar una de ellas, concretamente la multa por dejar La casa fuerte', espacio en el que concursa su novia Macarena Millán. En un debate sobre el programa muchos de sus compañeros se preguntaban la razón por la que Macarena no se iba del programa si apenas tenía apoyos dentro, se había enfrentado con algunos de sus compañeros y parece claro que no va a ganar. "¿La razón? Cien primero y mil después", ha empezado diciendo Mora, para después revelar que hablaba de la multa.

El futuro periodista ha explicado que en el contrato que Macarena Millán se especificaba que la multa por dejar el espacio era exactamente de 100.000 euros, una cuantía sin duda muy alta. Algunos de los colaboradores de 'Sálvame' se han mostrado muy sorprendidos y es que la cifra es exageradamente contundente tendiendo en cuenta el poco caché que cobran sus participantes y es que, tal y como Alejandra Castelló desveló en su 'Diario', los sueldos de los participantes de 'La casa fuerte' oscilan entre los 1.5000 y 3.000 euros a la semana; algo que sin duda contrasta con la alta cifra que estos deben pagar por abandonar el espacio.

Adrián Rodríguez pagó 30.000 en 'Supervivientes'

"¿Y Christofer pretendía irse hace una semana?", se preguntaba riéndose Kiko Hernández, poniendo sobre la mesa que evidentemente nadie dejará el espacio ya que la suma de dinero es muy alta. Nos encontramos sin duda ante una de las más altas de los concursos de telerrealidad de Telecinco y es que por ejemplo en 'Supervivientes', estas contraprestaciones económicas oscilan entre los 12.000 y los 100.000 euros; por ello es poco habitual que alguien deje el espacio. Un ejemplo es el cantante y actor Adrián Rodríguez que sí optó por abandonar el reality y que tuvo que pagar a la productora del programa 30.000 euros. Pese a ello, este decidió dejar el programa de Jorge Javier Vázquez alegando que "la salud es lo primero".