Dulceida está dispuesta a convertirse en la reina de la pequeña pantalla. Tal y como ha anunciado Atresmedia, la influencer catalana será la protagonista de la octava tanda de entregas de 'Pongamos que hablo de...', fechando su estreno para el domingo 21 de noviembre.. El documental, que estará conducido por Iñaki López, repasa la carrera profesional de una de las creadoras de contenido de referencia en España.

Dulceida, en 'Pongamos que hablo de...'

En formato documental y a través de las personas que más conocen a Dulceida, los espectadores descubrirán el lado más personal de la instagramer; de hecho, ciertos aspectos suelen quedar oculto entre las pantallas. Precisamente, Atresplayer Premium será el lugar donde disfrutar del conjunto de capítulos, en colaboración con Happy Ending. Además, 'Pongamos que hablo de Dulceida' contará con la participación de personalidades conocidas como Mercedes Milá, Ana Guerra, Madame de Rosa, Jedet, Carolina Iglesias, Mara Torres, Álvaro Mel, Dani Mateo o Chenoa.

Dulceida y su carrera de éxito en las redes

Dulceida consiguió convertir su pasión en su trabajo. En el año 2009, la catalana, a modo de hobbie, abrió un blog sobre moda. Ella lo hacía simplemente para divertirse y compartir con el resto del mundo sus gustos sobre este ámbito. Sin embargo, esta pequeña llama que prendió la influencer hizo que se acabara convirtiendo en una de las personalidades de referencia del mundo de la moda y de las redes sociales.

El número de seguidores en este blog crecía y crecía, hasta que la catalana comenzó a recibir ofertas de marcas para que promocionara sus productos. Tal y como relatará Anna Pascual, su madre, en este documental, ella no daba crédito de todo lo que le comenzó a suceder a su hija. "Una tienda le ofreció 300 euros por hacerse fotos con sus productos, yo no me lo creía", confesó, al mismo tiempo que estaba preocupada por que su hija pasaba demasiadas horas delante del ordenador. ¿Llegaremos a conocer facetas del todo inesperadas?