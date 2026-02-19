La próxima precuela de 'Juego de Tronos' no se verá en HBO Max: así será 'The Mad King'

Por Alejandro Rodera |

La Rebelión de Robert será teatralizada. Casi cinco años después de su anuncio inicial, el salto de 'Juego de Tronos' a las tablas del teatro finalmente ha cristalizado y ha desvelado su título oficial: 'Game of Thrones: The Mad King'. Como se había apuntado previamente, la obra se ambientará durante el Torneo de Harrenhal, uno de los eventos más determinantes de la cronología de 'Canción de hielo y fuego', ya que supuso el principio del fin del régimen Targaryen después de casi tres siglos ocupando el Trono de Hierro.

El estreno de 'The Mad King' tendrá lugar en algún momento del verano de 2026 en el Royal Shakespeare Theatre de Stratford-upon-Avon. Esa legendaria localización albergará el estreno mundial del proyecto, que se concibió como una experiencia que aspiraría a expandirse a Broadway y el West End en el futuro. En cualquier caso, primero tendrá que convencer al público en el lugar de nacimiento de Shakespeare, por donde desfilarán varios personajes a los que ya vimos en la serie de HBO.

Robert Baratheon se subirá al escenario teatral

Y es que el Torneo de Harrenhal tuvo lugar en el año 281 después de la Conquista, es decir, unos 16 años antes del inicio de 'Juego de Tronos'. En aquel momento, el Rey Loco, Aerys II, padre de Daenerys, estaba al frente de Poniente, aunque ya se había sumido en una espiral de paranoia. Tras haber pasado mucho tiempo enclaustrado en la Fortaleza Roja, el monarca rompió su encierro para acudir al encuentro, que a la postre se convertiría en el torneo más memorable de la historia del continente.

A esas justas acudieron figuras tan influyentes en la franquicia como, entre muchos otros. De hecho, el principal conflicto tuvo lugar entre varios de ellos, puesto que la victoria de Rhaegar y su decisión de coronar a Lyanna Stark, prometida de Robert, como Reina del Amor y la Belleza fue el detonante de un conflicto mayor. Un año después,, más conocida como la Rebelión de Robert.

"El largo invierno se derrite en Harrenhal y se atisba la promesa de la primavera. En un espléndido banquete en la víspera de un torneo de justas, los amantes se encuentran y los juerguistas especulan acerca de quién se enfrentará. Pero en las sombras, en un ambiente de creciente inquietud por las sanguinarias acciones del despiadado Rey Loco, un complot de traición es alentado por los disidentes de su círculo más cercano. En la lejanía, suenan los tambores de la guerra", reza la sinopsis oficial de 'Game of Thrones: The Mad King'.

Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark en 'Juego de Tronos'

Precuela única

A diferencia de 'La Casa del Dragón' y 'El caballero de los Siete Reinos', lanzadas globalmente a través de HBO Max, quienes quieran disfrutar de 'The Mad King' tendrán que desplazarse al Royal Shakespeare Theatre, que pondrá las entradas a la venta el 14 de abril. Aun así, tras el proyecto se mantiene el demiurgo de la franquicia, George R.R. Martin, que ha sido acreditado como creador, mientras que Duncan Macmillan se ha encargado de la adaptación y Dominic Cooke, de la dirección.

"Que mi obra sea adaptada al teatro es algo que no esperaba, pero que recibo con un gran entusiasmo. El teatro brinda algo único. Es un lugar en el que mi imaginación y la del público se encontrarán y espero que puedan crear algo mágico", ha expresado Martin, que destaca principalmente el teatro elegido: "Shakespeare es el mayor nombre de la literatura inglesa, y sus obras han sido una constante fuente de inspiración para mí. Y no solo eso, ya que él también se enfrentó a desafíos similares al recrear una batalla sobre el escenario, así que estamos en buena compañía. Será emocionante ver cómo se despliegan los eventos de la obra en un ambiente en vivo".