Por Alejandro Rodera | |

La franquicia de 'Juego de Tronos' no morirá en el futuro cercano. Mientras esperamos al lanzamiento de 'Vientos de invierno', la archiesperada sexta novela de 'Canción de hielo y fuego', desde HBO no han detenido su maquinaria de producción en ningún momento y tras el final de la serie matriz lanzaron 'La Casa del Dragón', que volverá en 2026 con su tercera temporada, y ya se preparan para el debut de 'El caballero de los Siete Reinos', que también se producirá el año que viene. Sin embargo, el calendario de la saga no termina ahí, ya que el canal de pago ha confirmado dos importantes renovaciones.

Por un lado, se ha confirmado que 'La Casa del Dragón' ha sido renovada por una cuarta temporada que verá la luz en algún momento de 2028, aunque no nos quedaremos huérfanos de la franquicia en 2027. Y es que 'El caballero de los Siete Reinos' también ha recibido luz verde para sacar adelante otra tanda de episodios, en su caso la segunda, que llegará en 2027, es decir, con una distancia bastante reducida con respecto a la primera, que aterrizará en España el 19 de enero de 2026 a través de HBO Max.

Peter Claffey y Dexter Sol Ansell en 'El caballero de los Siete Reinos'

Así pues, tanto HBO como HBO Max se aseguran, al menos, tres años consecutivos de aventuras ambientadas en el universo de 'Juego de Tronos', intercalando una propuesta más ligera y breve como 'El caballero de los Siete Reinos', basada en las novelas cortas de George R.R. Martin, con las entregas de 'La Casa del Dragón', que se han caracterizado por una gran ambición y, por tanto, por unas esperas de dos años entre temporadas.

Daemon Targaryen en una batalla de la tercera temporada de 'La Casa del Dragón'

¿El final de 'La Casa del Dragón'?

Teniendo en cuenta que la primera temporada de 'El caballero de los Siete Reinos' está basada en 'El caballero errante', la primera de esas obras breves centradas en Dunk y Egg y ambientadas entre los eventos de 'La Casa del Dragón' y los de 'Juego de Tronos',. Después, si se produce la renovación por una tercera entrega, llegaría 'El caballero misterioso', por lo quecon capítulos de media hora de duración.

Para volver a 'La Casa del Dragón' tendremos que seguir esperando, aunque no demasiado. La tercera temporada se estrenará el próximo verano y contará con "algunas de sus batallas más épicas hasta la fecha", como se promete desde HBO. No obstante, la duda radica en si la recién confirmada cuarta entrega será la última, como dejó entrever su cocreador y showrunner, Ryan Condal, al término de la emisión de la segunda tanda. En aquel momento, el guionista afirmó que el objetivo era completar la historia en cuatro temporadas, aunque HBO todavía no ha confirmado de manera oficial que esa vaya a ser la línea de meta.