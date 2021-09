El vasto universo de 'Los Soprano' crecerá aún más con la película "The Many Saints of Newark", que ha sido escrita por el creador de la ficción de HBO, David Chase, y por uno de sus guionistas, Lawrence Konner. Ambos han hecho el ejercicio de viajar al pasado de Tony Soprano para conocer el origen de uno de los personajes más icónicos de la pequeña pantalla. De esta manera, la cinta se centrará en las versiones rejuvenecidas de personajes ya conocidos -sin las fantasías técnicas de 'El irlandés'-, aunque entre los planes de su director, Alan Taylor, también estaba contar con una actriz de la serie original.

Carmela y Tony en 'Los Soprano'

El cineasta detrás de títulos como 'Juego de Tronos' o 'Mad Men' estuvo implicado a lo largo del recorrido de 'Los Soprano', y durante el desarrollo de "The Many Saints of Newark" llegó a convocar a otra veterana de la serie como Edie Falco para hacer un cameo. Como el propio Taylor ha confirmado a NME, la actriz que encarnó a Carmela Soprano llegó a grabar una escena que no estará en el montaje final: "Hicimos que Edie viniera, se caracterizara de nuevo como Carmela y grabamos algo con ella que al final no está en la película, pero fue una excusa genial para volver a verla".

La secuencia en cuestión habría formado parte del arranque del film, que ha sufrido varias modificaciones a lo largo del proceso de producción. "Hubo algo de confusión acerca de cómo iniciar la película, así que probamos con unas cuantas cosas y esta fue una de ellas", asegura Taylor, que finalmente se decantó por otra de las opciones que había sobre la mesa. No obstante, tendremos que esperar para comprobar cuál es esa carta de presentación definitiva, que servirá para volver a entrar en contacto con uno de los mundos más apasionantes nacidos en televisión.

¿Cuándo llegará a España?

"The Many Saints of Newark" forma parte del catálogo cinematográfico de Warner Bros. sometido a la nueva política de distribución de WarnerMedia. Al igual que "Space Jam: Nuevas leyendas" o "El Escuadrón Suicida", el estreno estadounidense de la precuela de 'Los Soprano', que tendrá lugar el 1 de octubre, se vivirá de manera simultánea en cines y en HBO Max. En España tendremos que esperar un poco más, ya que está previsto que su estreno en cines se produzca el 5 de noviembre.