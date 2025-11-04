Los Premios Iris 2025 se emitirán en Movistar Plus+ y anuncian los nominados el 6 de noviembre desde Callao

Por Sergio Navarro | |

Los Premios Iris se preparan para dar un enorme salto, pues su próxima gala será emitida por Movistar Plus+ el 16 de febrero desde el Teatro Real de Madrid. La plataforma ofrecerá el encuentro que reúne cada año a los representantes de las televisiones generalistas y plataformas de nuestro país. Producciones Komodo será la encargada, en colaboración con la Academia de Televisión, de la producción de los galardones que reconocen cada año la excelencia del audiovisual español.

Anuncio de nominados

Los creadores de contenido Ana Brito y Xuso Jones anunciarán a los nominados de los Premios Iris 2025 en entretenimiento, ficción e informativos el próximo 6 de noviembre en un evento desde la Plaza de Callao. El acto podrá seguirse en directo en el canal de YouTube de la Academia de Televisión.

Ana Brito y Xuso Jones, encargados de anunciar los nominados de los Premios Iris

Los ganadores en las 20 categorías que votan, en secreto y ante notario, los académicos se conocerán durante la ceremonia del 16 de febrero de 2026 en el Teatro Real de Madrid, un espacio emblemático para la cultura y las artes en nuestro país.

Nueva imagen, nuevo relato

Nueva imagen de los Premios Iris

Los Premios Iris estrenan este año identidad visual y relato renovado bajo el lema "Los haces tú". El nuevo logotipo parte de la forma del ojo, con. Este círculo representa el ciclo constante de la televisión en nuestras vidas y su capacidad infinita para generar recuerdos, emociones y futuro. Porque la televisión es el reflejo de una sociedad que conecta con la diversidad de las personas, difundiendo historias desde un mismo centro común hacia todos los rincones.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la creación del Premio Especial del Público, un galardón que será votado por los espectadores a través de la página web de la Academia de Televisión. Los galardones de la Academia de Televisión tienen como propósito distinguir la excelencia de profesionales y programas de entretenimiento, ficción e informativos de cadenas generalistas y plataformas de la temporada 2025.