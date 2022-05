El preocupante ataque de ansiedad de Toñi Salazar al deslizarse por una alcantarilla

La noche del 10 marzo, Cuatro emitió una nueva entrega de 'Los miedos de...' protagonizada por Toñi Salazar. Con la intención de hacer frente al miedo que sufre a los espacios cerrados desde que una vez se quedase encerrada en un ascensor, la cantante se sometió a varias pruebas con las que llegó a sufrir un ataque de pánico.

Toñi Salazar, en 'Los miedos de...'

Como terapia de choque, el primer reto que tuvo que afrontar la integrante de Azúcar Moreno fue descender por una estrecha alcantarilla hasta al subsuelo. Además de estar acompañada por una unidad de policías y contar con todas las medidas de seguridad pertinentes, la artista contó con el apoyo de su hermano Juan Salazar.

"Lo que más me ha asustado no ha sido el hecho de bajar, sino de lo que me voy a encontrar abajo", comentó la intérprete de "Postureo". A pesar de sus reticencias, la artista aceptó el reto y se dispuso a bajar la alcantarilla, pero, una vez en el subsuelo, el miedo le superó: "¡No puedo, no puedo! ¡Parad!", pidió presa del pánico. "Es solamente pensarlo y creo que se me va a parar el corazón", declaró cuando ya estaba en la superficie.

Encerrada en el ascensor

Después del mal trago que sufrió en la alcantarilla, la cantante tuvo que enfrentarse al origen de su claustrofobia, eso sí, montándose en un ascensor. A pesar de que en un principio no quiso entrar y estuviese a punto de sufrir otro ataque de pánico cuando el ascensor se paró, gracias a la ayuda de la psicóloga consiguió superar el reto.

"Lo he pasado muy mal, pero también me he dado cuenta que el pico más fuerte de ansiedad ya lo he pasado y no me ha pasado nada. Estoy viva, estoy aquí hablando, con lo cual, ¿qué te digo de esta experiencia? Positiva, que no pasa nada", sentenció sobre su experiencia en el programa.