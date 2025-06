Los presentadores de 'La familia de la tele' bromean en directo con la cancelación

Por Sergio Navarro |

La cancelación de ' La familia de la tele ' tiene pinta de estar a la vuelta de la esquina. Múltiples modificaciones, cambios de horarios, mínimo tras mínimo de audiencia... todo esto hace que cuando se haga oficial su final será la crónica de una muerte anunciada. Por ahora, aún sigue cada tarde en La 1.

El último cambio ha sido saltar a las 19:30 y ceder su franjas de las 15:50 a 'Malas lenguas'. Ahora, el programa presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand se emite tras las series diarias y 'El club de la promesa', y antes de que dé comienzo 'Aquí la Tierra'. Curiosamente, vuelve a la franja en la que también estaba en sus comienzos y que ya se retiró por los malos datos.

Presentadores y colaboradores se han ido pronunciando poco a poco a través de sus redes sociales u otras vías. El comunicado general es que a ellos no les han dado ningún aviso de que el programa se acabe y que siguen recibiendo la citación para ir a trabajar, por lo que oficialmente no hay nada cerrado. Eso sí, dicen que siguen las audiencias y todo lo que se comenta en redes, por lo que no son ajenos a nada.

"Ah, ¿hasta el próximo?"

Están en un momento en el que aunque quieren seguir adelante con 'La familia de la tele', ya no se sorprenderán en el momento en el que se cierre Bellavista. De hecho, ya en directo han soltado algún que otro chascarrillo. En la entrega del lunes 16 de junio ocurrió en el momento que se despedían para dar paso al formato de Jacob Petrus.

"Tenemos que despedir el programa, ha llegado el momento de decir agur hasta el próximo programa", comentaba Albizua. "Ah, ¿hasta el próximo?", preguntaba con cierta ironía Patiño, a lo que su compañero respondía: Hombre, esperemos. Espero no enterarme por Twitter". Era Hernand la que remataba diciendo: "Aquí nunca se sabe".