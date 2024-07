Por Redacción |

Prime Video ha presentado todas las novedades de cara a su próxima temporada y llegan grandes proyectos en cuanto a ficción seriada. El primer anuncio ha sido que en 2025 llegará 'Punto Nemo', una serie exclusiva de la plataforma sobre una expedición oceanográfica que junta a civiles y científicos y terminan en el Punto Nemo, que cuenta con Óscar Jaenada, Alba Flores, Maxi Iglesias, Eric Masip y Michelle Calvó en un elenco que contará con la colaboración de Najwa Nimri.

Los protagonistas de los proyectos de Prime Video

Así es 'Cochinas'

María José Rodríguez, responsable de contenidos originales Prime Video España, ha sido la encargada de contar las novedades en este evento en el que FormulaTV ha estado presente y entre todas las noticias ha habido una que ha sido uno de los grandes bombazos: ' Reina Roja . Esta información llega pocos meses después del estreno de la primera temporada y de la confirmación de la segunda.

Por su parte, han anunciado 'Cochinas', "una serie que nos permite representar personajes femeninos que no están representados en nuestra ficción", tal y como ha narrado Rodríguez, y que cuenta con Elena Anaya como protagonista. Está creada por Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo basándose en un videoclub en el que una mujer intenta sacar el mejor rendimiento con películas porno, y trata sobre todo temas de la sexualidad femenina. "Cuando llega un proyecto así ves que es una apuesta arriesgada y necesaria", cuenta la propia Anaya, quien añade que "aunque se ambienta en los 90 en Valladolid, tiene cosas que están de actualidad".

José Manuel Poga y Malena Alterio en 'En fin'

'En fin', con Malena Alterio

'En fin' es una historia de ciencia ficción con toques costumbristas que Prime Video tiene preparadas para este 2024, concretamente para septiembre. Malena Alterio será la protagonista tras el éxito de 'Que nadie duerma'. "La protagonista de 'En fin' hace el camino inverso al resto, ya que se da cuenta de que lo que tenía igual no era tan bueno como pensaba y se le abren otras posibilidades", ha adelantado Alterio.

"Creamos 'Malviviendo' y hemos ido dando pasos para llegar a esta meta", ha contado su director David Sainz. También ha explicado que el hecho de grabar con recursos ha facilitado el rodaje y que ha sido más fácil que sin ellos. Enrique Lojo es uno de los creadores junto a Sainz y ha hecho hincapié en la libertad creativa que les dio Prime Video: "Nos costaba pensar en caro por el lugar del que veníamos".

Anna Castillo en 'Su Majestad'

Más detalles de 'Su Majestad'

Diego San José y Borja Cobeaga son los creadores de 'Su Majestad', la comedia que llegará a Prime Video con Anna Castillo como protagonista en la piel de una joven princesa. "Pilar me encanta y es un proyecto que me lleva persiguiendo desde hace años", ha contado Castillo sobre la ficción. "Los guiones de Diego y Borja eran tan buenos que ya te llevaban a un imaginario con el que no tenías que forzar los chistes", ha afirmado su directora Ginesta Guindal.

Terror con Michelle Jenner

Michelle Jenner se pasará al género de terror para protagonizar 'Dime tu nombre'. La serie se estrenará en Prime Video en 2025 y suma a su elenco de actores a Elena Rivera, Raúl Arévalo y Darío Grandinetti. "Somos frikis de las películas de los setenta y ochenta y queríamos contar una historia sobre la maldad humana y el racismo en los años noventa", ha contado su director Hugo Stuven. Además, en la serie habrá una unión de culturas: "Juntamos dos religiones para intentar salvar a un niño poseído".

Michelle Jenner en 'Dime tu nombre'

Siguientes temporadas

La 15ª temporada de 'La que se avecina', la comedia de los hermanos Caballero, llegará a Prime Video a finales de 2024. La popular comunidad de vecinos se unió a la plataforma en 2020 con su 12ª y desde entonces sigue estrenando aquí sus temporadas. También sumará una nueva entrega en la plataforma la serie catalana 'Citas Barcelona'. La antología romántica de TV3 contará con una segunda temporada el próximo otoño.

Inmersión en el true crime

Uno de los formatos que más explorará Prime Video en el futuro cercano será el true crime. En este campo, se han anunciado tres proyectos con enfoques muy diferentes. En primer lugar, se ha puesto el foco sobre 'Cómo cazar a un monstruo' (6 de septiembre), una docuserie en la que el youtuber Carles Tamayo plasma el caso real de un pederasta condenado que vive al margen de la ley.

Carles Tamayo en 'Cómo cazar a un monstruo'

Más adelante, en octubre, llegará la serie documental 'Medina: El estafador', una producción de El Terrat y Encofrados Encofrasa en la que Jorge Ponce juega con un tono más meta para exponer a un estafador de famosos. Y ya en 2025 podremos ver otra novedad, 'Infiltrada en el búnker', sobre la infiltración de una mujer en un laboratorio de experimentación animal. Un poco antes, en noviembre, verá la luz la docuserie 'El circo de los muchachos', de Elías León Siminiani. Y también se ha hecho mención a 'Calleja en el espacio', la producción que sacará a Jesús Calleja de la superficie terrestre, y a 'Courtois: La vuelta del número 1', que se estrenará el 20 de septiembre.

El cine, a lo grande

En cuanto al apartado cinematográfico, la principal novedad es 'Zeta', un thriller protagonizado por Mario Casas y dirigido por Dani de la Torre, cuya trama detona cuando cinco importantes agentes mueren a la vez en todo el mundo. Aunque este proyecto todavía no ha iniciado su rodaje, sí que hay muchos otros más avanzados, como es el caso de la comedia 'Viaje de fin de curso', el drama juvenil 'Enemigos' o la obra de acción 'Apocalipsis Z: El principio del fin', que se estrenará el 31 de octubre.

Y no todo se limitará a los confines de la plataforma, ya que dos películas originales se verán primero en las salas de cine. La primera será 'La virgen roja' (27 de septiembre), dirigida por Paula Ortiz y centrada en la excepcional vida de Hildegart Rodríguez. Meses después, el 14 de febrero, verá la luz el drama adolescente 'Sigue mi voz', encabezado por Berta Castañé.