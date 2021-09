Primera imagen de 'The Last of Us' de HBO, con Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie

El 26 de septiembre es una fecha muy señalada para los fans de "The Last of Us". Aunque dentro de la franquicia de PlayStation ese día tenga una connotación muy dolorosa, ya que fue el momento en el que la infección de Cordyceps se expandió definitivamente, en el mundo real ha sido la jornada elegida para celebrar el universo postapocalíptico creado por Neil Druckmann y Bruce Straley. Por lo tanto, no había mejor contexto que este para ofrecer un primer vistazo de la adaptación de HBO, cuyo rodaje lleva en marcha desde principios de julio.

Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) en 'The Last of Us'HBO

Desde que se desplegaran los decorados y las cámaras empezaran a grabar, no han sido pocos los fans que han tratado de asomarse a las grabaciones para compartir imágenes en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora la cadena de WarnerMedia no había brindado una imagen oficial de los protagonistas que permitiera emitir un juicio en firme acerca de las aspiraciones de esta versión televisiva. Y aunque la fotografía nos muestre a Ellie y Joel de espaldas, no cabe duda de que la estética de los videojuegos ha sido trasvasada sin filtros a la pequeña pantalla.

En la imagen podemos ver a los dos protagonistas, encarnados por Bella Ramsey y Pedro Pascal, mientras observan los restos de un avión cuyo esqueleto metálico descansa en una colina. Aparte del aspecto de los personajes, cuyo vestuario y caracterización se asemeja al de los videojuegos, también se logra entrar en sintonía con el material original al integrar los vestigios de la antigua sociedad en un mundo en el que la naturaleza está recuperando terreno.

Viaje postapocalíptico

La serie de HBO empezará adaptando el primer juego de la saga, lanzado en 2013, que seguía el viaje a través de Estados Unidos de estos dos supervivientes de una terrible infección. Para asegurar que no se traiciona a la historia original, el propio Druckmann ejerce de cocreador de la adaptación junto a Craig Mazin ('Chernobyl'). Además, está previsto que ambos participen como directores junto a Peter Hoar ('It's a Sin'), Jasmila Žbanic ("Quo vadis, Aida?") y Kantemir Balagov ("Beanpole"), la sensación del cine ruso que se ha encargado de filmar el primero de los diez episodios de esta ambiciosa serie.