'The Last of Us' sigue completando su reparto. Después de cubrir las dos vacantes más importantes, las relativas a Joel y Ellie, el elenco se ha extendido con el fichaje de Gabriel Luna, que interpretará a Tommy. Poco a poco, el proyecto de HBO va cogiendo forma, aunque todavía tardaremos en verlo hecho realidad, ya que en estos momentos sigue en fase de preproducción, por lo que tendremos que esperar al menos hasta 2022 para disfrutar de la adaptación.

Gabriel Luna será Tommy en 'The Last of Us'

Al apostar por Pedro Pascal para encarnar a Joel, es una decisión consecuente contar con otro actor de ascendencia latina para trasladar a su hermano pequeño Tommy a la televisión. Hasta el momento, el papel más relevante de Luna había sido el de Ghost Rider en 'Agents of SHIELD', aunque también tuvo un rol protagonista en 'Matador' y colaboró previamente con HBO en la segunda temporada de 'True Detective'.

En los videojuegos, Tommy y Joel separan sus caminos cuando ya se ha expandido el brote de Cordyceps, los hongos que toman el control del cerebro humano. A diferencia de su hermano, Tommy mantiene un espíritu idealista, llegando a unirse a los Luciérnagas, el grupo armado que busca derrocar el poder opresor de los militares. Por lo tanto, cabe esperar que en la serie juegue un papel importante dentro del viaje de Joel y Ellie a través de Estados Unidos.

Del mando a la televisión

El cambio de formato provocará que la versión de HBO varíe en ciertos aspectos con respecto al material original. "A veces se desvía de manera importante para alcanzar un mayor efecto, ya que estamos ante un medio diferente", reconocía a IGN Neil Druckmann, director creativo de la franquicia y guionista de la serie junto a Craig Mazin, el aclamado escritor detrás de 'Chernobyl'. Ambos están puliendo los libretos de la ficción, cuyo piloto será dirigido por Kantemir Balagov, el cineasta más prometedor de Rusia.