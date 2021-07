Los problemas alimenticios de Palito Dominguín tras concursar en 'Supervivientes'

Palito Dominguín ha compartido con sus seguidores una de las consecuencias físicas que está teniendo que afrontar tras su paso por 'Supervivientes'. La exconcursante ha confesado que, tras su estancia en la isla, ha tenido muchos problemas alimenticios. Durante el concurso, la mayoría de los supervivientes se alimentan a base de arroz blanco y pescado, el cual se encontraba muchas veces crudo.

Palito Dominguín cuenta sus problemas alimenticios tras 'Supervivientes 2021'

Esto ha pasado factura al estómago de Dominguín, a la que le está costando bastante volver a tener una dieta normal. "Desde que llegué de la isla la comida me sienta bastante mal, muchas de las comidas", explicó la exsuperviviente a través de sus historias de Instagram. Aun así, ha decidido tomárselo con humor: "Llevo todo el día pensando qué quiero comer y no sabía qué era lo que me apetecía de verdad. ¿Y sabéis qué era lo que me apetecía? Arroz blanco con almendras. ¡Manda huevos! Lo que he estado comiendo tres meses".

Dominguín ha confesado que está buscando dietas alternativas y viendo si suprimir ciertos alimentos la ayudan a volver, poco a poco, a una alimentación normal. "He pensado en quitarme las harinas y ver si las cosas sin gluten me sientan mejor porque la pasta me sienta fatal, la bollería también", confesó la exconcursante, que está desesperada por encontrar la solución.

No es la única

Su compañera de concurso Alexia Rivas sufrió mucho con la comida en la propia isla. La periodista estuvo semanas sin probar bocado debido a los vómitos y mareos que le ocasionaba el cambio de vida. Finalmente, la dirección del concurso le dio un toque de atención, asegurando que no podían mantenerla sin comer. Tras su paso por la isla, Rivas ha ganado más peso del que perdió y ha asegurado estar muy contenta y que ya "no va a privarse de nada".