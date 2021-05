El domingo 2 de mayo, se emitió la cuarta gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', en la que se recogieron nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes de 'Supervivientes 2021'. Tras la marcha de Antonio Canales el 29 de abril, Lola Mencía y Palito Dominguín se quedaron como Desterradas en el reality. Ambas establecieron una buena relación, gracias a la cual la segunda acabó desahogándose al recordar el comienzo de su relación con Harry, su actual pareja, en un momento muy difícil para ella.

Palito charla con Lola sobre su pareja y la pérdida de su hermana en 'Supervivientes'

"2017 fue un año en el que lo pasé muy mal porque tuvimos muchas perdidas en la familia", recordó la concursante en una conversación con su compañera, antes de la gala. "Nunca había tenido una perdida cercana y, de repente, la primera fue mi hermana. No es como un abuelo, que es triste pero... no tenía sentido. No lo entendía", confesó Palito, al hablar de la pérdida de Bimba Bosé antes de recordar que, por entonces, ella y su novio "nos habíamos liado en verano, no le volví a ver, pero nos escribíamos". "El día antes de ir a verlo, le escribí para decirle que no podía verlo, que tenía que volver a España porque se había muerto mi hermana", relató Dominguín.

"En un momento así, no te apetece ver a nadie, quieres estar con tu familia y con nadie más", reconoció Palito, después de compartir el ofrecimiento de Harry de acompañarla en ese duro golpe. "Por alguna razón, sí quería que estuviera ahí. Sabía que me iba a hacer mimitos, que me iba a sacar una sonrisa, como amigo. Sabía que iba a tener a alguien ahí", admitió la concursante, que rememoró cómo ahora novio se había instalado en casa de su abuela "conmigo y con mi madre". "Me dijo: 'no quiero nada de ti, yo voy a ser un apoyo, es lo que necesitas. Voy a ser una luz en tu camino'", relató la extremeña. "Ese año, pasaron muchas, murió mucha gente. Era como una cadena viciosa", compartió Palito.

"Me he dado cuenta de lo mucho que lo quiero"

La concursante confesó que, por entonces, "yo estuve fatal, estaba a mitad de carrera y no quería terminar". "Estos últimos cuatro o cinco años han sido los más difíciles de mi vida y ha dado la casualidad de que he tenido a mi pareja, que ha estado ahí siempre, apoyándome, siempre siendo positivo", manifestó Palito, quien había definido a su pareja como "una extensión de mi cuerpo". "Está ahí y no te das cuenta, porque te has acostumbrado, pero cuando te falta, lo notas", reconoció la superviviente, para después declarar que "hemos convivido súper bien, en cuatro años, no hemos tenido ni una pelea, solo un mal entendido". "No me voy ni una noche sin decirle que le quiero", prosiguió Dominguín, antes de compartir una de sus intenciones a la hora de sumarse al reality: "era como una manera de decirme que podía pasarlo mal y superarlo yo sola". "Aquí me he dado cuenta de lo mucho que lo quiero", remató Palito.