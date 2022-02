La resaca del Benidorm Fest está siendo tan intensa como el propio festival. Los artistas candidatos a representar a España en el Festival de Eurovisión 2022 están analizando cómo fue la semana clave y sus actuaciones y, entre ellos, Marta Sango ha revelado el momento de gran ansiedad que sufrió a escasos minutos de subirse al escenario en la segunda semifinal. "Llevo varios días pensando en grabar esto. Incluso pensé en grabarlo cuando salí de la actuación del Benidorm Fest, pero cuando salí estaba muy frustrada y lo único que quería era, después de un mes de trabajo intenso y de lo exigente que soy conmigo misma, disfrutar por una vez de lo que me estaba pasando".

A través de su cuenta de Instagram, la cantante ha aclarado que llevaba un mes preparando la actuación, pero que todo se echó a bajo cuando probó sonido a dos minutos de tener que cantar. "No me escuchaba. Yo llevaba 20 minutos detrás del escenario esperando a que fuera mi turno. Quizá si se hubiese probado antes no habría pasado esto porque yo pasé un minuto de ansiedad pura en la que la gente no entendía por qué no me escuchaba en mi in ear. Había hecho varias pruebas de sonido y había configurado cómo me escuchaba bien y segundos antes de mi actuación no me escuchaba".

Marta Sango en el Benidorm Fest

La voz de "Sigues en mi mente" ha relatado cómo tuvieron que abrirle el traje para poder arreglarle el fallo de sonido a tan solo 30 segundos de salir al escenario. "Mi traje estaba cosido para la actuación, no se podía abrir, me lo tuvieron que descoser. No sé si me cambiaron la petaca o qué pasó. Yo ya escuchaba de fondo: 'tienes que salir ya'. Fueron unos momentos horribles, pero conseguí escucharme y a unos cinco segundos de empezar a cantar llegué con toda la ansiedad del mundo al escenario, me puse de espaldas como comienza la canción y dije: 'guau, menos mal'".

Sin embargo, cuando creía que la pesadilla ya había terminado y que por fin podría realizar su actuación como había planeado, descubrió que los problemas de sonido continuaban. "Empecé a cantar y me escucho tan fuerte [...] que no me escuchaba a mí misma. Era literalmente imposible saber cómo estaba cantando", contaba Sango, que tuvo que imaginar en base a las vibraciones que sentía que llegaba bien al tono.

Una frustración que lleva arrastrando varios días

"Después de un mes estaba muy contenta con mi trabajo y de repente, en el momento más crucial, en esos 3 minutos que tenía para demostrar lo que tenía, pues no. Lo peor es que no tenía ni he tenido la segunda oportunidad de cantar en la final, que esto es parte del concurso", reflexionaba Marta Sango, que aseguraba que le "cuesta muchísimo recibir críticas positivas de la gente", ya que se siente "muy incómoda" a causa de lo que le ocurrió.

"Necesitaba decirlo porque me ha rondado en la cabeza mucho y ahora en este momento he decidido contarlo porque hasta hace nada decía: '¿para qué?'. Pero es algo muy frustrante para mí, que me martiriza mucho. Es muy frustrante esta sensación y necesitaba compartirlo porque para mi trabajo ha sido muy injusto", lamentaba. Eso sí, ha querido aclarar que "todo el equipo que nos ha acompañado ha sido superprofesional", pero que se trataba de "un fallo que no estaba en mis manos".