Productores turcos arremeten contra Can Yaman tras su actitud en España y su encuentro con Javier Bardem

Solo han pasado unas semanas desde que el huracán turco, Can Yaman, visitó España. El actor es de sobra conocido por levantar pasiones allá por donde pasa, no obstante, no ha tenido el recibimiento que esperaba al regresar a Turquía. A su regreso, la prensa turca le acusó de comprar a sus fans y de estar desprestigiando la industria televisiva por ser tan cercano y simpático con estos y con la prensa extranjera.

Javier Bardem y Can Yaman en la gala de los Premios Actúa 2019

Otros han calificado al protagonista de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' como "una persona 'non grata' e incluso le han tachado de ser una persona machista, sexista y algo creída, llegándole a insinuar que es una vergüenza para los turcos", tal y como recoge el portal turco Onedio. Ante estos hechos, los fans del actor han decidido intervenir y defender a su ídolo, asegurando que detrás de este tipo de acciones se esconde una campaña de desprestigio para arruinar la carrera del joven intérprete.

Faruk Turgut, uno de los productores de la próxima serie de la estrella, ha sido el que ha tomado la decisión de posponer la ficción que preparaban para lanzar en marzo y que tras "sus declaraciones desafortunadas" en la presentación en España, "dejamos de lado la serie hasta septiembre". Además, comunicó que Can Yaman se encontraría alejado de la prensa y las redes sociales en Chipre por un tiempo, con el objetivo de mentalizarse y centrarse en la nueva etapa que comienza el joven en el servicio militar y también aseguró que posiblemente el protagonista de 'Dolunay' se convierta en el presentador de la edición italiana de 'Supervivientes'.

La relación con Javier Bardem

Uno de los acontecimientos más polémicos en la visita del actor a España ha sido su encuentro con Javier Bardem y Pilar Bardem en la gala de los Premios Actúa 2019. Esta última, aparte de ser actriz es la Presidenta de AISGE (entidad que se encarga de proteger los derechos de los actores, actores de doblaje, directores y muchas más personas pertenecientes a este amplio gremio). Madre e hijo decidieron invitar a Can Yaman a la ceremonia de la Fundación que preside Pilar, acto que la industria televisiva turca no ha visto con buenos ojos.

En España los actores pueden cobrar por derechos de autor cuando cualquiera de sus trabajos son exportados al extranjero. Sin embargo, en Turquía no funciona así, pues los artistas solo reciben el dinero por el trabajo que han realizado en su país independientemente del éxito que puedan alcanzar fuera de las fronteras de su país. Son los productores los que se benefician de este tipo de circunstancias y, por lo tanto, este repentino acercamiento entre Javier Bardem y Can Yaman no entraba en sus planes.

Después de comprobar que el turco es cada vez más visible en Europa y que antes de ser actor se dedicaba activamente al Derecho, la industria turca ha sentido esto como una amenaza y barajan la posibilidad de que Yaman se esté replanteando crear una fundación similar a la de la familia Bardem en Turquía, para proteger sus derechos como actor.