Han pasado ya varios años desde que Mercedes Milá dejó Telecinco y, en la tarde del martes 8 de marzo, con motivo de la celebración del concierto homenaje de Rocío Jurado en el Día Internacional de la Mujer, la barcelonesa volvió a ponerse ante las cámaras de la cadena. A raíz de su papel como presentadora de la cita, Milá intervenía junto a su compañera Isabel Jiménez en 'Sálvame' donde durante una conversación con Jorge Javier Vázquez, como es habitual, la también periodista volvió a mostrar su carácter al hablar sin tapujos en la principal cadena de Mediaset, compañía a la que incluso reprochó el haber despedido recientemente a tres sastras.

Jorge Javier habla con Mercedes Milá e Isabel Jiménez en 'Sálvame'

"Isabel, ¿te parece que empecemos por esta leyenda viva de la comunicación audiovisual española?", preguntaba el presentador a Jiménez, en referencia a Milá, al comienzo de una conexión en directo en la que Adela González era la reportera al cargo. "Por supuesto, qué te voy a decir yo, que estoy aquí por ella", contestaba la almeriense, ante una Milá que no se daba por aludida y que, de hecho, replicó con humor que "yo no soy leyenda, galería del coleccionista, que te voy a dar". "Te advierto que ayer le pregunté a nuestro jefe que qué te pasaba, porque me habían llegado informaciones de que te ibas del grupo", comentó entonces Milá, en tono de broma, momento en el que Jiménez intervenía para instar al catalán a cortar el rumbo de la conversación.

González recordó entonces el motivo de la conexión, el concierto en honor a Rocío Jurado. "¿Pero qué os pasa a los de Mediaset? Estáis muy nerviosos, ¿no?", dejaba caer Milá, algo seria, para, inmediatamente después, lanzar una rotunda protesta que pilló a todos totalmente desprevenidos. "A mí lo único que me importa es que han sacado a la calle a tres sastras, de las cuales una era mi sastra. Entonces, esto lo encuentro intolerable. Y lo digo muy en serio", lanzó la presentadora, sin rodeos, mientras se escuchaba a Gema López susurrar un "muy bien", a favor de sus palabras. Tras un breve silencio, Vázquez se sumó a la queja de Milá: "lo ha dicho Mercedes y la verdad es que yo también voy a echar muchísimo de menos a Maribel, Toñi y Begoña. Madre mía, pues ya que nos metemos, son decisiones que yo tampoco acabo de comprender".

"Le cogí mucho cariño"

Durante la conexión, Milá tuvo ocasión de hablar de Rocío Jurado, de la que se deshizo en elogios. "Yo escuchaba esas letras, porque soy muy mayor, y entonces tampoco nos parecía que fueran una escandalera. Pero vistas desde hoy, tienen un punto de reivindicación de vida que me parece muy interesante", manifestó la presentadora, agradecida con la hija de la artista, Rocío Carrasco, "porque me ha hecho darme cuenta de algunas de las canciones con unos contenidos que su madre cantaba sabiendo muy bien a quién se dirigía". La periodista recordó también que había tenido la oportunidad de entrevistar a la Jurado: "era muy valiente. Recuerdo que entraba al toro, sin ningún género de dudas, no le importaba para nada la pregunta que le hubieras hecho y se reía mucho de sí misma". La barcelonesa reconoció que "le cogí mucho cariño", tras lo cual soltó una gran carcajada de incredulidad cuando Vázquez comentó que "podemos decir, Mercedes, que tú eres la Rocío Jurado del periodismo".