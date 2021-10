Mercedes Milá se caracteriza, entre otras muchas cosas, por no esconder sus opiniones ante figuras relevantes del panorama político; de hecho, sus declaraciones suelen sacar a luz tantos adeptos como detractores. La periodista acudió como invitada virtual al estreno de 'La Roca', donde hizo un contundente repaso a un Santiago Abascal "mucho más agresivo" y se pronunció sobre el polémico regreso de Juan Carlos I a territorio español.

Mercedes Milá, Santiago Abascal y Juan Carlos I

Con un vestido naranja, Mercedes se encontraba en Menorca esperando para entrar en directo. Tras valorar si los temas políticos son demasiado reiterativos en la pequeña pantalla, la conductora de 'Milá vs. Milá' se atrevió a revelar a qué político de radiante actualidad querría entrevistar de nuevo. Entonces, reveló que en el pasado tomó asiento con un Santiago Abascal más que diferente al que hoy conocemos: "Yo le entrevisté hace mucho. Podríamos sacar al Sani mucho más simpático, sonriente, menos quemado... Ahora casi te tienes que poner un chaleco antibalas", sentenció.

El retorno entre plató y Mallorca provocó que la interlocución con Nuria Roca fuese del todo menos fluida y, segundos después, pasaron a otro tema: Juan Carlos de Borbón. Milá fue preguntada por su "posible regreso": "Esto se ha convertido en una quiniela de fútbol [...] Estamos viviendo unos días muy frívolos", aseveró. La natural de Esplugas de Llobregat tiró de empatía para comprenderle: "Entiendo perfectamente que él quiera morirse aquí y que le entierren en España".

De todas formas, la exconductora de 'Gran Hermano' vio conveniente proseguir con sus explicaciones: "No sé si es la mejor forma para que le dejen volver. En ningún momento he escuchado hablar de los ciudadanos... ¿Qué opinarían si se les preguntara?", sentenció de nuevo. Tras hacer un llamamiento al CIS para incluir una consulta de este tipo, aseguro creer que "no es el momento" para que Juan Carlos I regresase a suelo español, al menos, "hasta que no se solvente todo el tema que tiene en los juzgados": "Que cumpla la condena que le toque o no", finalizó.

Así es 'Milá vs Milá'

El miércoles 13 de octubre, Movistar+ despliega la alfombra roja para recibir a su nuevo formato de entrevistas con famosos. 'Milá vs Milá' tiene un punto de partida completamente diferente a formatos de este tipo, pues el principal atractivo tiene es el paso del tiempo. Personalidades como Manuela Carmena, Massiel, Lola Herrera o Ramoncín revivirán sus conversaciones pasadas con la periodista, analizando cada detalle.