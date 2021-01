El creador de la franquicia "John Wick" trabaja en una serie de 'Dragones y mazmorras'

La mente detrás de la saga cinematográfica de "John Wick" se prepara para una partida de "Dragones y mazmorras" que puede ser memorable. Derek Kosltad trabaja en el guión de una serie de acción real basada en el universo de "Dungeons & Dragons", el popular juego de rol de fantasía diseñado por Gary Gygax y Dave Anderson a mediados de los setenta.

Imagen de 'Dungeons & Dragons: Lost Mines of Phandelver'

Kolstad pretende escribir una historia que capture los aspectos clave de la franquicia y los traslade a la pequeña pantalla. De hecho, Paramount y el estudio detrás del proyecto, eOne, filial de la compañía juguetera Hasbro, tienen la intención de crear todo un universo audiovisual con varias películas y series a partir de "Dragones y mazmorras" y esta serie podría ser su piedra angular. Ya hay un proyecto de película en marcha con Chris Pine como protagonista, aunque lo cierto es que hace tiempo que no se sabe nada de él.

El guionista y productor estadounidense ayudó a lanzar la franquicia de acción de "John Wick" tras escribir su guión del film original que, al parecer, en un principio se iba a titular "Scorn". También trabajó en sus secuelas, "John Wick: Pacto de sangre" y "John Wick: Parabellum", y actualmente forma parte del equipo de guionistas de 'Falcon y el Soldado de Invierno' de Disney+. Además, co-creó la serie de la ya extinta Quibi 'Die Hart', una comedia de acción protagonizada por Kevin Hart y John Travolta.

En su 'segunda juventud'

Lanzado en 1974, "Dragones y mazmorras" fue muy popular en la década de los ochenta. El juego, que requiere de unos dados, alguien que haga de Amo del Calabozo y la imaginación de cada jugador, combina humanos, elfos, orcos y cientos de otras criaturas fantásticas en batallas, campañas y búsquedas de tesoros. Ha sido adaptado al cine en tres ocasiones con apenas repercusión, "Dungeons & Dragons" (2000), "Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragons God" (2006) y "Dungeons & Dragons: the Book of Vile Darkness" (2011), y muchos recordarán la mítica serie de animación emitida a mediados de los ochenta.

En los últimos años, el juego actualmente publicado por Wizars of the Coast ha ido recuperando gran parte de su popularidad perdida. Sus ventas se han disparado durante la pandemia y ha encontrado una nueva generación de fans gracias la retransmisión en vivo de partidas en Twitch y YouTube.