Antonio David, Adara y Mila Ximénez, concursantes nominados en 'GH VIP 7'

La noche del jueves 21 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que los concursantes recibieron la esperada visita de los familiares. Además, Hugo Castejón resultó ser el décimo concursante expulsado de la edición, tras lo cual el resto de sus compañeros se enfrentaron a la prueba de líder de la edición y a unas nuevas nominaciones, que dejaron a Antonio David Flores, Adara Molinero y Mila Ximénez como nuevos nominados de la semana.

Resultado de las nominaciones en 'GH VIP 7' tras la salvación de Estela Grande

Al tratarse de la última prueba de líder de la edición, 'GH VIP 7' decidió recurrir a la suerte para elegir al último líder de la casa: Álex García y Franky Martín, actores de "Si yo fuera rico", subieron a la casa de Guadalix de la Sierra para esconder un boleto de lotería. La prueba consistía en dar con él, algo que logró Alba Carrillo, quien se convirtió automáticamente en jefa de la casa e inmune.

Tras repartir cada concursante sus respectivos puntos, quedaron en la palestra Antonio David, Adara y Estela Grande. Una lista que Carrillo no dudó en cambiar en la soledad del confesionario, donde utilizó el poder de la salvación con Estela, lo que provocó que Mila, con cinco puntos frente a los siete que había obtenido Grande, se convirtiera en nueva nominada junto a Flores y Molinero.

"Empiezan las batallas internas"

Tras el reparto de puntos en las nominaciones, Hugo Castejón, décimo expulsado, tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros de concurso desde plató. "Simplemente deciros que yo he perdido y que vosotros habéis ganado, así que disfrutad de vuestra victoria y que gane el mejor", declaró el exconcursante, quien admitió que no quería decir lo que pensaba individualmente de cada uno "porque me tiraría toda la noche".

"Estarán contentos porque los enemigos en común, unen. Ahora empezarán las batallas internas entre ellos, las traiciones. Vamos a disfrutar todos viéndolo", lanzó Castejón. "Probablemente pase eso, pero no serán cuchillos tan afilados como los tuyos", replicó Mila Ximénez. La concursante añadió que, aunque habría mierda en la casa, "será una mierda diferente", antes de invitar a Hugo a reflexionar sobre lo que había hecho y "cómo" lo había hecho.