El conmovedor reencuentro entre Rocío Flores y Antonio David en 'GH VIP 7': "No quiero verte llorar"

La noche del jueves 21 de noviembre, Telecinco emitió la duodécima gala de 'GH VIP 7', en la que Noemí Salazar, Antonio David Flores y Hugo Castejón se jugaban la permanencia en la casa. Antes de que Castejón resultara ser el décimo concursante expulsado de la edición, los tres tuvieron ocasión de reunirse con un familiar: Noemí, con su marido; Hugo, con su padre; y Antonio David con su hija, Rocío Flores, con quien vivió un emotivo reencuentro.

Antonio David abraza a Rocío Flores en 'GH VIP 7'

Antes de encontrarse con su padre, Rocío aseguró que estaba en la casa para "transmitirle tranquilidad y positividad" a Antonio David, quien se mostró tan sorprendido como emocionado al reencontrarse con su hija. "Si la audiencia te deja aquí, quiero que vean al David de casa", declaró Rocío al inicio del reecuentro, donde ambos se fundieron en un sentido abrazo. "Ya bastante hemos llorado, no te lo mereces. Quiero que seas tú, que te rías, que te diviertas", lo animó la defensora, ante lo que Antonio David confesó estar "agotado".

"Estoy aquí para darte un subidón. No quiero verte pasarlo mal", confesó Rocío, quien instó a su padre que, si se quedaba, que disfrutara. "Entraste para desconectar", le recordó la invitada. "Si sales, no pasa nada. Con deportividad, hay que saber perder", prosiguió Rocío, ante un lloroso Antonio David, a quien instó a decir las cosas si tenía que hacerlo, "con educación". "Se me ha hecho muy cuesta arriba, pero estoy bien", reconoció el concursante, que achacaba su bajón al hecho de haber perdido sus apoyos, sus "amiguetes".

"Gracias por ser mi padre"

"Han hecho su grupito y me cuesta entrar en las conversaciones. No sé si estorbo, si incomodo", reconoció Antonio David al hablar de sus compañeras del concurso Alba Carrillo, Estela Grande, Noemí Salazar y Mila Ximénez. "Haz lo que sientas en cada momento. No te sientas condicionado por nadie. No quiero verte llorar", declaró entonces Rocío Flores, antes de asegurar que estaba bien, al igual que el resto de la familia, ante las continuas preguntas de su padre al respecto. "Si te quedas, quiero que la gente vea el 200% de ti", añadió Rocío, antes de confesar que estaba "muy orgullosa" de su padre. "Gracias por venir a verme", declaró Antonio David, antes de despedirse. "Gracias a ti por ser mi padre", respondió la invitada.