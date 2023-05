Quentin Tarantino se plantea saltar a la televisión tras su retirada del cine

Por Alejandro Rodera |

Quentin Tarantino prefiere dejar un legado respetable antes de que su carrera caiga en picado. Por ello, se ha autoimpuesto una fecha de caducidad que se cumplirá cuando estrene "The Movie Critic", su próxima película, con la que pondrá fin a una filmografía marcada por éxitos como "Kill Bill", "Pulp Fiction" o "Malditos bastardos". Sin embargo, esto no significa que vaya a desaparecer de la noche a la mañana, ya que su marcha de la gran pantalla no quita que pueda trasladar su talento a otros medios.

Durante su reciente paso por el Festival de Cannes, el cineasta estadounidense ha hablado con Deadline acerca de ese incierto futuro, aclarando que seguirá teniendo presencia en la industria. ". Hay muchas cosas que podría hacer, pero seguramente me limite más a la escritura", ha explicado. En cualquier caso, lo que sí descarta es volver al cine más adelante: "Ahora es un gran momento [para retirarme] porque,Eso sería entrar en decadencia".

De hecho, Tarantino apunta a Sony como su socia más probable para sacar adelante "The Movie Critic", cuya trama gira en torno a un crítico cinematográfico de los setenta afiliado a una revista pornográfica, por ser la major menos entregada al streaming. "Son los últimos que quedan que están totalmente volcados con la experiencia cinematográfica", defiende, asestando un golpe al modelo de negocio de Netflix. "No quiero meterme con nadie, pero al parecer, para Netflix, Ryan Reynolds ha ganado 50 millones con esta película, 50 millones por otra y otros 50 millones por la siguiente. Yo no tengo ni idea de cuáles son esas películas".

Y va más lejos, ya que considera que gran parte de las series que se producen actualmente son simples "telenovelas": "No tengo nada en contra de la televisión, pero toda la gente ve estas series y no son más que telenovelas. Pueden ser muy entretenidas mientras las ves, pero cuando las terminas, son telenovelas". Aun así, con sus declaraciones anteriores queda claro que no descarta pasarse a la pequeña pantalla, donde ya ha tenido incidencia previamente en proyectos de tan alto perfil como 'Urgencias' o 'CSI: Las Vegas'.

Muchos rumores y pocos frutos

Desde que dirigiera dos de los episodios más tensos de 'CSI' en 2005, Tarantino se ha mantenido centrado en su carrera cinematográfica. Aun así, eventualmente han emergido rumores, alimentados o no por él mismo, de su regreso a la televisión. Por ejemplo, en 2020 llegó a afirmar que había escrito cinco episodios de 'Bounty Law', la serie ficticia del personaje de Leonardo DiCaprio en "Érase una vez en... Hollywood" y que tenía la intención de convertirlos en realidad. Sin embargo, el proyecto se quedó en el limbo. De la misma manera, su posible implicación en 'Justified: City Primeval', que habría supuesto una nueva toma de contacto con la obra de Elmore Leonard tras "Jackie Brown", se acabó descartando.

Tras esos intentos fallidos, no hay que dar por muerta su faceta televisiva, sobre todo si la fílmica queda clausurada definitivamente, pero en estos momentos su gran prioridad es materializar "The Movie Critic". La preproducción más preliminar de la cinta arrancará en junio, con la prioridad de encontrar un protagonista a la altura. "Todavía no he decidido, pero será alguien que ronde los 35 años. Definitivamente será un nuevo actor para mí", asevera Tarantino, que quiere explorar territorio diferente para despedirse por todo lo alto.