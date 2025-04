El radical cambio físico de Yannick, aspirante de 'MasterChef 10', tras perder 57 kilos

Por Beatriz Prieto |

Este lunes 31 de marzo, Televisión Española inauguraba una nueva edición de 'MasterChef', la décimo tercera, con dieciséis nuevos aspirantes que competirán para coger el testigo de Ángela como ganador. Una ocasión que, en el caso de Yannick, concursante de la décima edición, le animó a compartir sus reflexiones sobre "lo mucho que ha cambiado vida" desde que formó parte del talent culinario y, de paso, mostró su gran cambio físico al perder más de cincuenta kilos de peso, publicando una imagen durante su paso por 'MasterChef' junto a una fotografía actual.

"Primero, he perdido 57 kilos desde mi paso por 'MasterChef', aunque es más fruto de este último año y medio, la semillita fue plantada durante mi paso por el programa", desveló el belga quien, a raíz del talent, "decidí que algo tenía que cambiar, que mi peso no iba a seguir limitándome. Que quería tomar las riendas de mi vida y vivirla plenamente". "Desde entonces, gracias a una buena nutrición y mucho deporte, pues he ido perdiendo peso poco a poco", continuó Yannick.

Yannick en 'MasterChef 10' y en la actualidad

A pesar de todo, el belga reconoció que "aún me queda un montón, pero vamos por buen camino", antes de remontarse a su paso por el talent culinario de Televisión Española, emitido en la primavera del año 2022: "Recuerdo con mucha nostalgia mi paso por el programa, las noches con mi Claudia, las locuras que hacíamos con Patricia, Teresa y María Lo". No obstante, Yannick tampoco olvidó "el estrés, pero lo bien que lo pasamos siempre".

"Lo más duro es aceptar los cambios"

"Hoy creo que mi paso sería muy diferente por el programa porque tengo una energía que no tenía en aquel entonces", valoró además Yannick, en un mensaje que concluyó deseando "mucha suerte a los nuevos elegidos" y que cosechó más de 5.000 "me gusta" en apenas un par de días. Por ello, el exaspirante se animó a responder algunas de las preguntas de sus seguidores, como qué había sido más duro para él a la hora de perder peso.

"Muchas cosas. Más allá de comenzar la nueva rutina, lo más duro es aceptar los cambios", reconocía el belga, a quien "a día de hoy me cuesta mucho ver diferencias con mi cuerpo de hace dos años". "Es difícil lidiar con comentarios de la gente sobre tu cuerpo, cuando tú mismo no siempre eres capaz de verlo igual. Es un tema largo", se sinceró además Yannick, quien recibió muchos comentarios de cariño y apoyo, incluido de algún excompañero de 'MasterChef'.