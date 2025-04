Por Beatriz Prieto |

El miércoles 2 de abril, 'La revuelta' volvió a saltar al prime time por la segunda semifinal de la Copa del Rey, con una emisión en la que David Broncano recibió la visita, por primera vez desde que llegó a La 1, de los jueces de 'MasterChef', para promocionar el estreno de la décimo tercera edición. Fue entonces cuando Jordi Cruz Mas, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera no desperdiciaron la ocasión para quejarse del retraso en el inicio de su programa por la emisión previa de 'La revuelta'.

"Ahora eres más institucional, más de La 1", señaló Rodríguez, sobre el supuesto "cambio" que habría detectado con respecto a 'La resistencia'. "¿Veis el programa? No veis nada, Samantha tú no has visto el programa ni una vez", saltó el presentador, ante la afirmación de la jueza, quien se defendió al momento mencionando el programa de "Dulceida, lo vi entero, y luego la del arpa". Cruz intervino entonces para lanzar un reproche a Broncano al desvelar que estuvo viendo 'La revuelta' antes del estreno de su talent culinario: "No dijiste 'ahora vienen los de 'MasterChef'".

"Pero pusimos un faldón", recordó Broncano, a quien el chef recriminó que "nos retrasaste veinte minutos, pájaro". "David cuídanos un poco", suplicó Rodríguez. "Si os he traído a que promocionéis 'MasterChef', ¿qué más queréis?", cuestionó el presentador, antes de preguntar a sus invitados con ironía si "vosotros decís antes de nosotros ha estado 'La revuelta' excelente programa". "Nosotros hacemos al contrario, terminamos y decimos: 'Ahora empiezan las mañanas de La 1'", comentó Rodríguez, con humor, en referencia a lo tarde que suelen terminar las emisiones de 'MasterChef'.

Tres peticiones

La conversación dio paso incluso a repasar a los rivales del talent culinario en el prime time del lunes, dado que ninguno de los jueces estaba al tanto. "Otras veces es verdad que, cuando hay formatos gordos como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes', decimos que vamos contra estos bestias", explicó Rodríguez, para después señalar que, en su estreno, "hemos sido líderes en la franja". "Para ser un late night, no está mal", añadió el chef, lanzando una nueva pulla sobre el horario de 'MasterChef'.

Ya en la recta final de la entrevista, Broncano preguntó a sus invitados "qué más queréis que haga con el programa": "¿Que acabe un poco antes me habéis dicho antes? No depende de mí del todo". Ante la respuesta afirmativa de los jueces, el presentador se mostró a favor de que "el lunes podemos hacerlo más corto". "Hay que hablar con la gente de programación, pero si os viene bien a vosotros...", aceptó el jienense, antes de que Samantha se lanzara a concretar sus peticiones. "Pues eso: que nos anuncies, que lo hagáis más corto y os vengáis un día de invitados, a catar", propuso la jueza.