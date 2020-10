Raffaella Carrà entra en 'Sálvame' para sorprender a Jorge Javier Vázquez: "¿Quién te ha engañado?"

En la tarde del 2 de octubre, Jorge Javier Vázquez se encontraba presentando 'Sálvame' con total normalidad, como un día más. En un momento que se había acercado a David Valldeperas para tratar con él un tema que se vería en el programa, el director le pidió que dijera "hola, Raffaella". El presentador no comprendía qué pasaba y dijo que el nombre de Raffaella no tenía por qué mencionarlo, hasta que se dio cuenta de que quien estaba al otro lado de la llamada era la mismísima Raffaella Carrà.

Jorge Javier Vázquez, sorprendido por Raffaella Carrà en 'Sálvame'

"¿Es Raffaella Carrà?", preguntaba un incrédulo Vázquez que se echaba a reír ante el momento que estaba viviendo. "Tengo los pelos de punta. Pero Raffaella, ¿qué haces en 'Sálvame'? ¿Quién te ha engañado?". La famosa cantante aseguraba que le habían pedido que hablara un rato con él, a lo que el catalán preguntaba si el motivo de su aparición en el programa era por el estreno de "Explota explota".

"Esta mañana la he visto en privado en Italia y es muy divertida, la música es fantástica y me ha sorprendido mucho oír mis canciones cantadas por otras actrices, pero son muy buenas y muy divertidas", contaba Carrà, asegurando que ella "no entra nada en la película". "Me han dicho que ha sido presentada en San Sebastián y todo el mundo bailaba", relataba la polifacética artista, a lo que Vázquez le aseguraba que así había sido, tal y como él había leído en una entrevista a Fernando Tejero, miembro del reparto.

Declaración contra los negacionistas

"Tenemos unas ganas de que todo vuelva a la normalidad para poder bailar tus canciones", aseguraba Jorge Javier Vázquez. "Estamos en un momento muy triste, muy fuerte. Tenemos que intentar vivir con ligereza, pero, al mismo tiempo, tener cuidado, ya que hay muchas personas que no creen que esta enfermedad sea tremenda". La cantante se dirigía así a los negacionistas del Covid-19, afirmando que "si tú no lo crees, está perfecto, pero en España siempre he encontrado un gran respeto". Además, valoraba cómo ha afectado la pandemia en Italia y el horror del que ella ha sido testigo.