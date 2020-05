Ramón García explica cómo fue la dura conversación con Ana Obregón tras la muerte de su hijo Álex Lequio

Después de varios años de intensa lucha, el pasado miércoles 13 de mayo, Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, murió a los 27 años de edad. El chico perdió la vida en un centro médico de Barcelona en el que se estaba sometiendo a un tratamiento para intentar tumbar a la enfermedad. De esta triste pérdida ha hablado Ramón García en 'Liarla Pardo', el formato que cada domingo conduce Cristina Pardo en laSexta. El presentador ha acudido al espacio de Atresmedia para analizar la actual crisis sanitaria que atraviesa el país y también ha reflexionado sobre la triste pérdida del joven Lequio.

Ramón García en 'Liarla Pardo'

García ha relatado como horas antes del triste desenlace, él envió un mensaje a Ana Obregón, la que fuese su compañera y actualmente gran amiga, para conocer el estado de salud de su hijo. Lo que no imaginaba es que horas después este perdería la vida. Tras conocer la pérdida, este tuvo que presentar como cada tarde el programa de televisión 'En compañía' que se emite en CMMedia, la autonómica de Castilla-La Mancha, algo que sin duda fue de todo menos fácil para él, tal y como ha relatado. "Justo antes de comenzar el programa me dieron la noticia, lo terminé como pude y me fui a casa con el disgusto", ha afirmado, para después explicar que pudo hablar con Ana Obregón horas después.

Este llamó a Obregón por la noche y ambos vivieron el que posiblemente ha sido el peor momento juntos de toda su vida. "Al llegar por la noche a mi casa, la llamé. Ella me cogió el teléfono y los primeros 20 minutos estuvimos los dos en silencio, llorando juntos sin parar", ha relatado el presentador a Cristina Pardo visiblemente emocionado. Ahora, ella afronta una dura etapa ya sin su hijo, una etapa difícil pero que Ramón García tiene claro que ella va a poder superar tarde o temprano: "Ana saldrá, porque aunque tiene muchas cosas en contra es fuerte". Bien seguro que en esta lucha que se avecina para ella él será uno de sus máximos apoyos.

Mensaje a Adela González

El presentador además ha reflexionado con el hecho que "perder a un hijo es el peor golpe que se puede tener" y tiene claro que cuando eso llega a suceder, "no se puede hacer otra cosa que llora". Además, ha confesado que "yo ya me emociono solo de pensarlo porque también soy padre". Paralelamente, García ha querido aprovechar la ocasión para mandar un afectuoso mensaje a Adela González, periodista que esta misma semana perdió a su hijo de ocho años y que al igual que Ana Obregón, ahora deberá luchar por sobrellevar el que es el peor momento de toda su vida.