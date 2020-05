La desgarradora carta de Ana Obregón a Álex Lequio: "Perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir"

El pasado miércoles 13 de mayo, Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio murió a los 27 años de edad. Tras dos años de incansable lucha contra un cáncer, el chico perdió la vida en un centro médico de Barcelona en el que se estaba sometiendo a un tratamiento para hacer frente a su enfermedad. Ahora son sus padres los que luchan por sobrevivir ante el que sin duda es el golpe más duro que nunca les ha dado la vida. Pues bien, si días atrás vimos a Alessandro volver a trabajar en 'El programa de Ana Rosa', donde tuvo un bonito recuerdo a su hijo, ahora ha sido Ana Obregón la que ha querido lanzar un mensaje a todos los que les están apoyando en este duro momento y también al que ha sido su único hijo. Un mensaje muy emotivo y totalmente desgarrador, con el que es imposible no emocionarse.

Ana Obregón y su hijo Álex Lequio

"Te ganaste a pulso el cariño de todos"

La carta que ha publicado en su perfil oficial de Instagram junto a una amiga en la que la vemos a ella muy sonriente junto a Álex Lequio arranca así: "Mi querido hijo, sé que nunca te ha gustado que hable de ti públicamente, perdóname, me lo pide el corazón y ahora que tengo un poquito de fuerzas tenía que agradecer los cientos de miles de mensajes de cariño y admiración hacia ti. Tus primeras palabras fueron: "Yo solito", antes que papá y mamá. Y tú solito has querido vivir una vida discreta, sin protagonismos a pesar de tus padres famosos". La presentadora y actriz sigue y lo hace poniendo en valor lo mucho que consiguió su hijo: "Te has ganado a pulso el cariño de todos los que te conocieron; primero en el colegio, luego en la Universidad con la beca que conseguiste para estudiar en Estados Unidos que culminaste en tu regreso a España creando una empresa de éxito con 24 años".

"Has luchado siempre con una sonrisa"

La madre de Álex Lequio sigue su carta hablando de esa enfermedad que se ha llevado a su hijo: "Hasta que un día apareció la palabra 'cáncer' en nuestras vidas. Has luchado valientemente dos años contra esa maldita enfermedad con una sonrisa, colaborando con fundaciones, ayudando y animando con tu sentido del humor a todos los que también la padecían. Te convertiste en su ejemplo. Demasiado noble, generoso, solidario, único y grande para caber en este mundo. Mi guerrero de la eterna sonrisa a pesar de los dolores, meses de hospitalización y sufrimiento. Para mí ha sido un honor estar a tu lado de la mano en esta batalla sin descanso, pero también viéndote sufrir sin una queja ha sido la lección de vida más cruel que una madre puede soportar".

"Tu viaje ha roto el corazón de toda España"

Esta desgarradora carta termina con una emotiva despedida de Obregón a Álex evidenciando el inmenso amor que ambos se han tenido siempre y que han hecho patente en todas sus apariciones públicas. "Tu viaje ha roto el corazón de toda España porque en vida has brillado tú solito como decías de pequeño. Ahora brillas en la eternidad iluminándonos para siempre. Sé que desde ahí arriba quieres agradecer tantos miles de mensajes de amor y admiración inesperados para ti pero que te ayudarán a tu largo viaje. ¿Que puedo decirte hijo? Que eras/eres mi vida y ahora ya no hay nada. Que perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir. Y tú querías vivir, casarte algún día y tener 5 hijos. Muchas noches en el hospital pedimos juntos a Dios que te curara y no nos hizo ni caso. Ahora solamente le pido que pueda volver a abrazarte muy pronto porque te echo insoportablemente de menos. Mi Aless, ha sido y es un verdadero privilegio ser tu madre. Te quiero desde siempre y para siempre. Eternamente. Mamá. Gracias". En definitiva, un texto con el que Obregón ha querido abrirse y mostrar al mundo el inmenso dolor que tiene y el gran cariño que tenía a su hijo.