Ainhoa Arteta ('MasterChef Celebrity 5'): "Soy un T-Rex porque cuando me giran las cuerdas tengo pronto"

La soprano Ainhoa Arteta se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera y no tiene nada que ver con el canto. Su participación en la quinta edición de 'MasterChef Celebrity' le ha provocado grandes momentos, mucho aprendizaje pero también algún que otro enfrentamiento y derrame de lágrimas. Enfrentarse a las cocinas de 'MasterChef' no es nada sencillo y ella misma lo ha comprobado en sus propias carnes.

Ainhoa Arteta, aspirante de 'MasterChef Celebrity 5'

¿Cómo es esta edición de 'MasterChef Celebrity'?

Está llena de material explosivo. Yo no sé cómo han sido las otras ediciones de 'MasterChef Celebrity', pero es que esta es una bomba. Se ha juntado un gran grupo de gente y ha sido, además, cuando salíamos del confinamiento, así que teníamos todos muchas ganas de trabajar, de reírnos, de vivir, porque nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo un drama sin haberlo buscado. La situación que estamos viviendo es un poco de ciencia ficción. Entonces un programa donde está La Terremoto de Alcorcón que es un personaje maravilloso nos hace reír lo más grande. Luego está Josie, que yo no lo conocía tanto, pero es un intelectual que sabe de todo y cuando hacía los platos nos daba unas explicaciones muy divertidas. Luego está también Celia, que es otro personaje... El programa está lleno de personajes muy distintos pero todos con una gran personalidad. Y, bueno, está Flo, que con él es imposible no reírse. Con Flo nos reíamos en el programa y haciendo el programa.

Macarena Rey, la productora ejecutiva de Shine Iberia, decía que había tanto material que daba para montar dos ediciones. Y yo añado un tercero, con el material de los making-offs, de todo lo que está fuera del programa, que era un sin parar de reírnos. ¡Yo me iba a casa con agujetas de tanto reírme! La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Si la gente se lo pasa la mitad de bien que nos lo hemos pasado nosotros, es el programa del año.

Nos hacían pruebas sorprendentes. ¿A qué mente diabólica se le podía ocurrir eso?

Es que nos meten en unas situaciones... Yo creo que lo hacen a propósito porque somos personas que hemos pasado por muchas situaciones en la vida. Yo, por lo menos, las he pasado casi todas por mi carrera, porque me fui a estudiar fuera sin dinero... Yo he sido desde una inmigrante hasta la ganadora del concurso de Metropolitan. Es una vida que no ha sido fácil. A veces solíamos decir entre todos: "¿A quién porras se le ocurren estas cosas?". Nosotros, antes de salir, siempre pensábamos: "Bueno, ¿qué nos van a hacer hoy?". Nos esperábamos cualquier cosa, como que nos pusieran un lagarto, porque es que nos hacían unas pruebas que siempre nos sorprendían. ¿A qué mente diabólica se le podía ocurrir eso? [Risas] Nos mondábamos de la risa porque a veces había imposibles; y ante los imposibles, te ríes y que sea lo que Dios quiera. Todos los compañeros eran divertidos, las dos Raqueles que eran como cascabeles, Laura otro cascabel... Pero también estaban ahí los nervios, porque nadie quería hacerlo mal ni se quería ir. A mí me daba pena que se fuera la gente o que me fuera yo. La verdad es que ha sido una grandísima experiencia.

Ainhoa Arteta, cantando en una gala de 'Operación triunfo'

Háblame un poco más de ti, porque vemos a una Ainhoa que llora, que ríe, que se muestra tierna y hasta una T-Rex que saca la furia que lleva dentro.

Lo del T-Rex me lo puse yo, porque es verdad que cuando me giran un poquito las cuerdas... tengo pronto. En realidad tengo pronto para todo. Igual que se ve cómo voy a besar a alguien de la nada, también tengo el pronto de cuando me tocan el juanete... ¡Buah! Cuando vi la presentación, me morí de risa por mi mirada con la batidora, que parecía que iba a reventar a alguien con ella. Tengo ahí esa mirada de una madre cuando se ha pasado tres horas haciendo el puré y el niño le dice que no lo quiere. Tengo un amigo que me ha hecho 20.000 memes con esa mirada del tipo "cuando alguien te dice que...". Todas esas personas son Ainhoa.

Estamos acostumbrados a verte en 'Prodigios', donde has llorado, reído y has sacado tu corazón. Pero, ¿qué vamos a ver nuevo de ti en 'MasterChef'?

Yo creo que vais a descubrir a una Ainhoa muchísimo más abierta porque hemos estado grabando muchos días y yo soy una persona con muchísima sensibilidad para todo, para lo bueno y para lo malo. Soy una persona muy impulsiva y en el programa se va a ver que lloro como en 'Prodigios', donde me decían: "Oye, vale ya". [Risas] Es que soy muy llorona pese a lo fuerte que soy. Se va a ver en 'MasterChef' cómo me echo a llorar hasta por la más mínima bobada, que luego yo lo veía y pensaba: "¿Pero cómo me he podido echar a llorar por esto que me ha dicho Pepe?". Pero en ese momento estás con los nervios a flor de piel, acabas de terminar un plato donde te has dejado mucho de ti y de repente te dicen: "¡Tonta!". Y pues a llorar: "¡Yo no soy tonta!". Que sí, que son situaciones que yo decía "bah, pero hombre, se controla". ¡Que no! Que no, que la gente sepa que verdaderamente hay mucha verdad en 'MasterChef'.

Hubo un momento en el que Flo y Celia se comportaron como grandes seres humanos

En cuanto a sentimientos... todos hemos llorado. Pero absolutamente todos. Yo no puedo decir quién no ha llorado. Porque yo creo que todos hemos llorado en esta historia. ¡Y reír! Que quede claro, reírnos lo que no está escrito, yo me he reído lo que no me río en un año. Con Flo, con Josie, con la Terre... con todos. Porque el que no tiene genialidad del humor tiene la genialidad de la frase exacta en el punto exacto, como por ejemplo Gonzalo. Gonzalo Miró es un tío que cuando habla, sentencia. Que piensas: "joder, qué razón tiene el tío este". Lo hemos pasado muy bien, a mí me ha encantado conocer a todos mis colegas, de verdad, a todos, mucho.

¿Qué compañero o compañera te ha sorprendido en el ámbito culinario y quién en lo personal?

En lo personal... jo, muchos de ellos, la verdad, porque he tenido situaciones duras, porque aparte de que estás haciendo el concurso, tu vida sigue adelante. Y tengo que decir que, por ejemplo, en lo personal, Flo y Celia hubo un momento en que se comportaron auténtica... bueno, como grandes seres humanos. Y en lo culinario, tengo que decir que me sorprendió muchísimo la evolución de Josie y la evolución de Nico. Nico es como MacGyver en una ferretería, ¿sabes? Es una cosa... Como soltar a MacGyver en una ferretería, eso es Nico. Y la verdad es que muy sorprendida con Nico.

Ainhoa Arteta en la presentación de 'MasterChef Celebrity 5'

Y culinariamente pues las Raqueles... Sí. Y Josie, Josie por ejemplo... ya te lo he dicho, creo que ya te he dicho Josie... ¡Es que al final todos te sorprenden! Porque parece que no y todo el mundo dice "no tengo ni idea, no tengo ni idea", pero como todos nos cogemos algún profesor o alguien que nos eche una mano... La Terre también de repente hace ¡pum! y pega un salto que dices "joder lo que está haciendo esta". Entonces al final todos vamos evolucionando y yo creo que ahí está también la clave del concurso, porque llega un momento que las primeras semanas sí, cada uno de su padre y de su madre. Pero ya cuando vas avanzando... Pues la verdad es que te tienes que poner las pilas. Porque todos se están poniendo las pilas. Entonces tienes que estar trabajando 16 o 17 horas fuera de plató, ya te digo. Es un programa agotador. Agotador.

¿Cómo va la tercera temporada de 'Prodigios' con todo esto del coronavirus?

Pues bueno, ahí van. Luchando mucho y sé que tienen algún problemilla con la cuestión de la orquesta por la distancia de seguridad, pero bueno, yo he hecho conciertos con orquesta. Ahora voy a empezar con "La vida breve", de Falla, y lo hemos hecho en vez de 80-90 orquestales, que es lo que se usa en "La vida breve", pues estamos con 40. O sea, es una reducción a la mitad. Entonces yo supongo que en 'Prodigios' harán una cosa así para poder mantener distancias de seguridad, harán una orquesta más reducida. O intentarán utilizar algo más el espacio si no se puede por lo ancho, por lo alto, que es lo que yo les decía, que el otro día hice un concierto con una orquesta full, entera, y lo que sí hacían era distancia de seguridad, sobre todo de los vientos, tanto metales como maderas, porque esos sí son los que están trabajando con la boca.