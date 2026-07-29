Por Fidel Conejero |

Cuatro estrenará este jueves 'Súper Gómez. El hombre maratón', el nuevo programa de viajes de Raúl Gómez, que recorrerá distintos destinos de España y el extranjero con un objetivo diferente al habitual: utilizar el running como punto de partida para conocer historias de esfuerzo, superación y solidaridad.

Producido por Mediaset España en colaboración con Zanskar Producciones, el formato propone descubrir cada lugar desde la perspectiva de quienes lo habitan. Con su característico sentido del humor y su pasión por correr, Gómez conocerá a personas que han encontrado en este deporte una forma de transformar sus vidas, alejándose de la clásica visión turística para centrarse en las experiencias humanas.

Logo de 'Súper Gómez. El hombre maratón', con Raúl Gómez

Argentina inaugura un recorrido por España, Europa y América

La primera entrega llevará al presentador hasta, donde recorrerá algunos de los lugares más representativos de la capital argentina. Durante su estancia visitará, el barrio en el que nació; conocerá a un gaucho apasionado por las carreras populares, convivirá con una de las pioneras delfemenino en el país y descubrirá la historia de un bombero que ha convertido el deporte en una herramienta de solidaridad. El episodio culminará con la participación de Raúl Gómez en el

A lo largo de la temporada, 'Súper Gómez. El hombre maratón' también viajará a Benidorm, Menorca, Campo de Criptana, Estambul y la popular Behobia-San Sebastián. En cada destino, el programa combinará paisajes, cultura y deporte para mostrar historias personales en las que el esfuerzo y la capacidad de superación serán los verdaderos protagonistas.