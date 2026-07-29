Cuatro estrenará este jueves 'Súper Gómez. El hombre maratón', el nuevo programa de viajes de Raúl Gómez, que recorrerá distintos destinos de España y el extranjero con un objetivo diferente al habitual: utilizar el running como punto de partida para conocer historias de esfuerzo, superación y solidaridad.
Producido por Mediaset España en colaboración con Zanskar Producciones, el formato propone descubrir cada lugar desde la perspectiva de quienes lo habitan. Con su característico sentido del humor y su pasión por correr, Gómez conocerá a personas que han encontrado en este deporte una forma de transformar sus vidas, alejándose de la clásica visión turística para centrarse en las experiencias humanas.
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A lo largo de la temporada, 'Súper Gómez. El hombre maratón' también viajará a Benidorm, Menorca, Campo de Criptana, Estambul y la popular Behobia-San Sebastián. En cada destino, el programa combinará paisajes, cultura y deporte para mostrar historias personales en las que el esfuerzo y la capacidad de superación serán los verdaderos protagonistas.