Audiencias Martes 28 de Julio de 2026
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Noche muy similar a la del martes anterior, con 'Dog House' revalidando el liderazgo del prime time en La 1 gracias a un 12,7%, apenas una décima menos que hace una semana. La segunda posición vuelve a ser para Antena 3 con 'En tierra lejana', que registra un 10,3% y cede 1,1 puntos respecto a su anterior emisión.
A continuación se sitúa 'Código 10', que repite por segunda semana consecutiva por delante de 'El camino de la verdad'. El espacio de Cuatro, presentado por Nacho Abad y David Aleman, firma un 8,9% y supera el medio millón de espectadores, aunque baja siete décimas en comparación con el martes pasado. Por su parte, el docu-reality de Telecinco sobre el Camino de Santiago retrocede 1,1 puntos en una semana.
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En la parte baja de la clasificación, la película "Isla bonita" destaca en La 2 con un 3,7%, imponiéndose a una nueva entrega de 'Saint-Barth'. La ficción de laSexta marca un 2,8% y vuelve a cerrar el ranking de las principales ofertas del prime time.
Prime time
Viaje al centro de la tele: clásicos 886.000 9,2%
Viaje al centro de la tele 975.000 10,4%
Dog House888.000 12,7%
Trivial Pursuit378.000 4,4%
Cifras y letras641.000 6,7%
Versión española 318.000 3,7%
El hormiguero 20 años juntos 914.000 9,6%
En tierra lejana757.000 10,3%
First Dates319.000 3,8%
Viajeros Cuatro 594.000 6,3%
Código 10505.000 8,9%
First dates: summer932.000 9,9%
El camino de la verdad428.000 6,0%
El intermedio: the very best420.000 4,5%
Saint-Barth 223.000 2,8%
Late night
Dog House298.000 11,0%
El engaño: la segunda guerra mundial 109.000 1,9%
El engaño: la segunda guerra mundial 92.000 2,5%
Festivales de verano 44.000 2,1%
En tierra lejana180.000 5,7%
Sportium game show74.000 4,0%
El camino de la verdad187.000 5,2%
Gran Madrid Show30.000 1,6%
Saint-Barth 107.000 2,0%
Saint-Barth 85.000 2,9%
La casa del juego de Pokerstars35.000 1,9%
Sobremesa y tarde
Directo al grano1.018.000 12,3%
Valle Salvaje701.000 9,6%
La promesa881.000 13,0%
Malas lenguas736.000 10,8%
Aquí la Tierra847.000 11,5%
Saber y ganar640.000 7,2%
Grandes documentales389.000 4,8%
Serengueti 3 401.000 4,9%
Dehesa364.000 4,7%
Malas lenguas569.000 8,1%
Carreteras extremas 221.000 3,3%
Jeopardy146.000 2,0%
Sueños de libertad1.223.000 14,3%
Yas verano711.000 9,9%
Pasapalabra1.345.000 18,3%
Todo es mentira: summer tem548.000 6,8%
Lo sabe no lo sabe351.000 5,2%
Amor...¡o lo que surja!456.000 5,3%
El verano se mueve530.000 6,9%
¡De lunes a viernes!540.000 7,9%
¡Allá tú!709.000 9,8%
Zapeando538.000 6,4%
Más vale tarde de verano395.000 5,6%
La Sexta clave347.000 4,3%
Mañana
La hora de La 1419.000 23,0%
Entrevista 397.000 25,2%
Mañaneros 360508.000 16,8%
Mañaneros 360928.000 11,8%
Lugares extraordinarios del mundo 31.000 3,7%
Ruralitas18.000 1,6%
Agrosfera43.000 2,6%
El señor de los bosques 44.000 2,4%
El señor de los bosques 41.000 2,0%
El señor de los bosques 37.000 1,8%
Rutas bizarras 30.000 1,3%
Las rutas dAmbrosio 58.000 2,3%
Curro Jiménez 161.000 4,4%
El cazador120.000 1,9%
El cazador229.000 2,6%
Espejo público verano313.000 12,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 762.000 14,8%
La ruleta de la suerte1.523.000 20,8%
Love shopping tv4.000 0,7%
¡Toma salami! 18.000 2,1%
Alerta cobra 14.000 1,1%
Alerta cobra 24.000 1,4%
Alerta cobra 45.000 2,2%
En boca de todos259.000 8,5%
La mirada crítica209.000 11,0%
Vamos a ver verano252.000 9,2%
El precio justo494.000 7,5%
Equipo de investigación 14.000 1,9%
Equipo de investigación 42.000 3,3%
Aruser@s fresh174.000 8,9%
Al rojo vivo218.000 6,2%
Informativos
La sobremesa del martes deja como gran protagonista a 'Antena 3 noticias 1', que suma +0,8 puntos respecto al mismo día de la semana pasada hasta rozar el 22,3%, consolidando un liderazgo que ya era holgado. En el lado contrario, 'Telediario 1' acusa una caída de -1,6 puntos y se queda en el 14,3%, su peor registro comparado con el martes anterior, lo que amplía la brecha con Antena 3. 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente plano con apenas +0,1 puntos, sin capacidad de aprovechar el tropiezo de La 1.
En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Noticias Cuatro 2', que se desploma -1,4 puntos hasta el 4,4%, una caída notable para un espacio que hace siete días rozaba el 6%. 'Informativos Telecinco 21:00' recupera terreno con +0,5 puntos hasta el 8,7%, mientras que 'Antena 3 noticias 2' cede -0,7 puntos y se sitúa en el 17,6%, aunque mantiene con comodidad el liderazgo nocturno. 'laSexta noticias 20h' avanza levemente +0,2 puntos hasta el 7,3%, sin grandes sobresaltos.
Telediario matinal207.000 23,5%
Informativo territorial 1857.000 13,8%
Telediario 11.292.000 14,3%
Informativo territorial 21.313.000 14,4%
Telediario 21.158.000 13,9%
Noticias de la mañana187.000 14,8%
Antena 3 noticias 12.026.000 22,3%
Antena 3 noticias 21.464.000 17,6%
Noticias Cuatro 1561.000 8,0%
El desmarque Cuatro 1449.000 5,0%
Noticias Cuatro 2312.000 4,4%
El matinal36.000 5,5%
El matinal97.000 10,7%
El matinal157.000 11,0%
Informativos Telecinco 15:00756.000 8,3%
Informativos Telecinco 21:00727.000 8,7%
laSexta noticias 14h563.000 7,0%
laSexta noticias: Jugones497.000 5,4%
laSexta noticias 20h520.000 7,3%