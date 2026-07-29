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Audiencias 'Dog House' lidera con un 12,7% y 'Código 10' en Cuatro supera de nuevo a 'El camino de la verdad' en Telecinco

AUDIENCIAS MARTES 28 DE JULIO

'Dog House' lidera con un 12,7% y 'Código 10' en Cuatro supera de nuevo a 'El camino de la verdad' en Telecinco

'En tierra lejana' logra un 10,3% y se mantiene como segunda opción de la noche en Antena 3. La 1 consigue liderar el día por dos décimas.

'Dog House' lidera con un 12,7% y 'Código 10' en Cuatro supera de nuevo a 'El camino de la verdad' en Telecinco
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 29 Julio 2026 09:13 (hace 58 minutos)

Audiencias Martes 28 de Julio de 2026

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Noche muy similar a la del martes anterior, con 'Dog House' revalidando el liderazgo del prime time en La 1 gracias a un 12,7%, apenas una décima menos que hace una semana. La segunda posición vuelve a ser para Antena 3 con 'En tierra lejana', que registra un 10,3% y cede 1,1 puntos respecto a su anterior emisión.

A continuación se sitúa 'Código 10', que repite por segunda semana consecutiva por delante de 'El camino de la verdad'. El espacio de Cuatro, presentado por Nacho Abad y David Aleman, firma un 8,9% y supera el medio millón de espectadores, aunque baja siete décimas en comparación con el martes pasado. Por su parte, el docu-reality de Telecinco sobre el Camino de Santiago retrocede 1,1 puntos en una semana.

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En la parte baja de la clasificación, la película "Isla bonita" destaca en La 2 con un 3,7%, imponiéndose a una nueva entrega de 'Saint-Barth'. La ficción de laSexta marca un 2,8% y vuelve a cerrar el ranking de las principales ofertas del prime time.

Florent Peyre y Philypa Phoenix en 'Saint-Barth'
Florent Peyre y Philypa Phoenix en 'Saint-Barth'

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos 886.000 9,2%

Viaje al centro de la tele 975.000 10,4%

Dog House888.000 12,7%

La 2

Trivial Pursuit378.000 4,4%

Cifras y letras641.000 6,7%

Versión española 318.000 3,7%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 914.000 9,6%

En tierra lejana757.000 10,3%

Cuatro

First Dates319.000 3,8%

Viajeros Cuatro 594.000 6,3%

Código 10505.000 8,9%

Telecinco

First dates: summer932.000 9,9%

El camino de la verdad428.000 6,0%

laSexta

El intermedio: the very best420.000 4,5%

Saint-Barth 223.000 2,8%

Fede y Mika en 'El camino de la verdad'
Fede y Mika en 'El camino de la verdad'

Late night

La 1

Dog House298.000 11,0%

La 2

El engaño: la segunda guerra mundial 109.000 1,9%

El engaño: la segunda guerra mundial 92.000 2,5%

Festivales de verano 44.000 2,1%

Antena 3

En tierra lejana180.000 5,7%

Cuatro

Sportium game show74.000 4,0%

Telecinco

El camino de la verdad187.000 5,2%

Gran Madrid Show30.000 1,6%

laSexta

Saint-Barth 107.000 2,0%

Saint-Barth 85.000 2,9%

La casa del juego de Pokerstars35.000 1,9%

Marta conoce a Bianca, la ex de Fina en 'Sueños de libertad'
Marta conoce a Bianca, la ex de Fina en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.018.000 12,3%

Valle Salvaje701.000 9,6%

La promesa881.000 13,0%

Malas lenguas736.000 10,8%

Aquí la Tierra847.000 11,5%

La 2

Saber y ganar640.000 7,2%

Grandes documentales389.000 4,8%

Serengueti 3 401.000 4,9%

Dehesa364.000 4,7%

Malas lenguas569.000 8,1%

Carreteras extremas 221.000 3,3%

Jeopardy146.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.223.000 14,3%

Yas verano711.000 9,9%

Pasapalabra1.345.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem548.000 6,8%

Lo sabe no lo sabe351.000 5,2%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!456.000 5,3%

El verano se mueve530.000 6,9%

¡De lunes a viernes!540.000 7,9%

¡Allá tú!709.000 9,8%

laSexta

Zapeando538.000 6,4%

Más vale tarde de verano395.000 5,6%

La Sexta clave347.000 4,3%

Mañana

La 1

La hora de La 1419.000 23,0%

Entrevista 397.000 25,2%

Mañaneros 360508.000 16,8%

Mañaneros 360928.000 11,8%

La 2

Lugares extraordinarios del mundo 31.000 3,7%

Ruralitas18.000 1,6%

Agrosfera43.000 2,6%

El señor de los bosques 44.000 2,4%

El señor de los bosques 41.000 2,0%

El señor de los bosques 37.000 1,8%

Rutas bizarras 30.000 1,3%

Las rutas dAmbrosio 58.000 2,3%

Curro Jiménez 161.000 4,4%

El cazador120.000 1,9%

El cazador229.000 2,6%

Antena 3

Espejo público verano313.000 12,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 762.000 14,8%

La ruleta de la suerte1.523.000 20,8%

Cuatro

Love shopping tv4.000 0,7%

¡Toma salami! 18.000 2,1%

Alerta cobra 14.000 1,1%

Alerta cobra 24.000 1,4%

Alerta cobra 45.000 2,2%

En boca de todos259.000 8,5%

Telecinco

La mirada crítica209.000 11,0%

Vamos a ver verano252.000 9,2%

El precio justo494.000 7,5%

laSexta

Equipo de investigación 14.000 1,9%

Equipo de investigación 42.000 3,3%

Aruser@s fresh174.000 8,9%

Al rojo vivo218.000 6,2%

Informativos

La sobremesa del martes deja como gran protagonista a 'Antena 3 noticias 1', que suma +0,8 puntos respecto al mismo día de la semana pasada hasta rozar el 22,3%, consolidando un liderazgo que ya era holgado. En el lado contrario, 'Telediario 1' acusa una caída de -1,6 puntos y se queda en el 14,3%, su peor registro comparado con el martes anterior, lo que amplía la brecha con Antena 3. 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente plano con apenas +0,1 puntos, sin capacidad de aprovechar el tropiezo de La 1.

En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Noticias Cuatro 2', que se desploma -1,4 puntos hasta el 4,4%, una caída notable para un espacio que hace siete días rozaba el 6%. 'Informativos Telecinco 21:00' recupera terreno con +0,5 puntos hasta el 8,7%, mientras que 'Antena 3 noticias 2' cede -0,7 puntos y se sitúa en el 17,6%, aunque mantiene con comodidad el liderazgo nocturno. 'laSexta noticias 20h' avanza levemente +0,2 puntos hasta el 7,3%, sin grandes sobresaltos.

La 1

Telediario matinal207.000 23,5%

Informativo territorial 1857.000 13,8%

Telediario 11.292.000 14,3%

Informativo territorial 21.313.000 14,4%

Telediario 21.158.000 13,9%

Antena 3

Noticias de la mañana187.000 14,8%

Antena 3 noticias 12.026.000 22,3%

Antena 3 noticias 21.464.000 17,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1561.000 8,0%

El desmarque Cuatro 1449.000 5,0%

Noticias Cuatro 2312.000 4,4%

Telecinco

El matinal36.000 5,5%

El matinal97.000 10,7%

El matinal157.000 11,0%

Informativos Telecinco 15:00756.000 8,3%

Informativos Telecinco 21:00727.000 8,7%

laSexta

laSexta noticias 14h563.000 7,0%

laSexta noticias: Jugones497.000 5,4%

laSexta noticias 20h520.000 7,3%

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