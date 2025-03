La razón de peso por la que Genoveva Casanova tiene prohibido hacer la apnea en 'El desafío 5'

Por Beatriz Prieto | |

El viernes 28 de febrero, Antena 3 emitió el octavo programa de 'El desafío', en el que Genoveva Casanova tendría que haberse enfrentado a la apnea al ser la única de los concursantes que aún no la había hecho. No obstante, fue al comienzo de la gala cuando Roberto Leal tuvo que aclarar el serio motivo por el que la mexicana no podría hacer el reto icónico del programa, lo que la convertía en la única concursante sin marca en dicha prueba.

El Monaguillo se somete a la apnea en el lugar de Genoveva Casanova en 'El desafío'

"Hoy le habría tocado a Genoveva Casanova enfrentarse a la apnea, pero, y no es ninguna broma, no es aconsejar, es prohibir, que te metas en la pecera", recalcó el presentador. "Sí, lo que pasa es queque me tuvieron en el hospital como una semana o un poco más", explicó la concursante. Casanova desveló quetodo este tiempo, tratando de llegar para estar lista".

"Pero el viernes pasado me volvieron a hacer una ecografía y sigue habiendo trombos en el pulmón, entonces la doctora me dijo que ni de broma", remató Casanova, tras lo cual Leal procedió a aclarar a la audiencia que "lo hemos alargado para ver si llegaba", pero finalmente no había habido suerte. De este modo, la mexicana afrontaba su segundo varapalo por un asunto de salud en el programa: ya fue apartada en la segunda gala por motivos de salud y por su seguridad, después de lesionarse en el abdomen durante los ensayos de su entonces prueba.

???? Por recomendación médica Genoveva Casanova tiene prohibido realizar la prueba de apnea #ElDesafío pic.twitter.com/2wKDlMILV0 — El Desafío (@eldesafioA3) February 28, 2025

El Monaguillo supera su propio récord

"Pero claro, no nos queríamos quedar sin apnea hoy. Y hay una persona que es líder histórico de la apnea, pero no por arriba, sino por abajo", comunicó a continuación Leal, quien bromeó con el hecho de que "hay una leyenda que dice que salió seco" antes de dar paso a El Monaguillo. El colaborador de 'El hormiguero' volvía así a 'El desafío', donde obtuvo una marca de 46 segundos, la más baja de la historia del formato. Una cifra que, por suerte, el humorista logró superar en esta ocasión: aguantó un minuto y seis segundos, adelantando así a Ágatha Ruiz de la Prada y María Pombo, con 59 y 52 segundos, respectivamente.