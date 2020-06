La razón por la que Marta López abandonó 'Sálvame' en el pasado

Desde que se hiciese popular por su participación en la segunda edición de 'Gran Hermano', se convirtió en una de las colaboradoras habituales de Mediaset España. De 'Crónicas marcianas' pasando por 'A tu lado' o 'El programa de Ana Rosa'. Pero, de pronto, Marta López decidió abandonar su silla en 'Sálvame' por un motivo que ahora ha sido desvelado.

Marta López

El caso resurgió tras unas declaraciones de Lydia Lozano en 'Sálvame'. La colaboradora quiso recordar una bronca "muy gorda" que López tuvo con Mila Ximenez hace algunos años. "Te dolió mucho, fue de las broncas más gordas que ha habido aquí", explicaba. "Te decía '¡Cállate niña de realities! ¡Ay Mila, que ha ido a dos! ¡Y te lo decía como un insulto!", añadía.

Pero Marta López desmintió que esa fuese la causa de su salida del programa de La Fábrica de la Tele en 2012. "Me parece un poco feo que me saques la discusión que tuve con Mila, que está más que perdonada y hace poco lo hemos hablado", respondía López. "Cuando me fui de 'Sálvame' no fue por ella, sino por una información que tú sacaste, que jamás he tenido en cuenta contigo", añadía.

El acoso mediático

Según la propia protagonista, la noticia de su separación la convirtió en uno de los personajes televisivos más buscados del momento: "Fue cuando empezaron a mandar cámaras a mi casa con los niños, aunque no es culpa de ella. Cogí y me fui. Ya está, no pasa nada". A pesar de esto, López no guarda rencor a Lozano: "Reconozco que es tu trabajo y lo tenías que hacer. Yo no me enfado por las cosas de trabajo".