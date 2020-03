Risto Mejide pide a los colaboradores de 'Todo es mentira' que se hagan la prueba del coronavirus

Ante las recomendaciones de las autoridades y las medidas adoptadas por Mediaset, Risto Mejide ha presentado este lunes 'Todo es mentira' desde su domicilio. A través de un plasma se ha dirigido a sus compañeros de programa para enviar un mensaje de paciencia, pero también un aviso. El presentador ha pedido a Marta Flich, Antonio Castelo, Elsa Ruiz y compañía que se hagan la prueba de coronavirus.

Risto Mejide se comunica con los colaboradores de 'Todo es mentira' a través de un plasma

Mejide explicó las razones de su aislamiento: "Os recomiendo que os hagáis la prueba porque justo hace una semana, el lunes 9, yo estuve en una cena en la que había dos personas más". Días más tarde, el viernes, una de esas personas le envió un mensaje en el que afirmaba que "es posible que tenga coronavirus". Con todo, el presentador llamó a la calma, pues ha seguido todas las directrices sanitarias. "Desde el viernes me quedé en mi casa y no salí ni para comprar el pan. Desde entonces mi familia y yo nos tomamos la temperatura cada ocho horas".

Risto volvió el miércoles 11 desde Madrid, donde se graba el programa de Cuatro, a su residencia en Barcelona. "Volví a mi casa porque no había alerta sanitaria y la gente seguía desplazándose por el país aunque había que tomar una serie de precauciones", ha recordado. Tras pasar el jueves con su familia, el viernes recibió el citado mensaje. El espacio de Cuatro ha seguido funcionando gracias a la decisión de Mediaset, que dividió al equipo en dos partes por precaución, por si había algún infectado o sospechoso que no pudiese seguir trabajando.

"Jamás nos hemos reído de la alarma sanitaria"

El presentador también aprovechó su intervención para zanjar una polémica que le ha molestado especialmente en los últimos. Algunos periódicos han destacado titulares malintencionados. Concretamente rescató uno que decía: "Risto Mejide, en cuarentena por el coronavirus tras reírse de la alarma sanitaria en su programa". El presentador no escondió su rabia: "No hay nada más miserable que este titular", aseguraba tajante. "Jamás nos hemos reído de la alarma sanitaria. No estoy en cuarentena por el coronavirus, estoy en casa por precaución y porque Mediaset ha tomado estas medidas", explicaba concienciado con la situación, que deja ya más de 9.000 infectados y 309 en nuestro país.