Las reacciones al estreno de 'Divididos' en laSexta: "En algún programa terminan pegándose"

Luján Argüelles ha vuelto al prime time de la televisión española de la mano de 'Divididos'. El programa se estrenó el 15 de diciembre en la segunda cadena de Atresmedia con cuatro anónimos dispuestos a colaborar para ganar dinero hasta la ronda final. A partir de ahí, los intereses personales se impusieron para acordar el reparto del premio final.

Durante los últimos años, las redes sociales han añadido un valor significativo a la pequeña pantalla. Todo lo que se emite en televisión se comenta a través de internet enriqueciendo esa experiencia, algo que te permite interactuar y compartir impresiones con el resto de espectadores. 'Divididos' no ha sido una excepción y Twitter se convirtió anoche en un hervidero, sobre todo, para hablar de Mariajo, una de las concursantes que se ha ganado al público por su desparpajo y su ambición.

Si bien el programa ha gustado entre el mundo tuitero, la audiencia no acompañó a la doble entrega que laSexta programó. El primer programa anotó un pobre 3,6% de share y 537.000 espectadores de media, mientras que el segundo empeoró ambos datos, bajando a una cuota de pantalla del 3,4% y 309.000 televidentes. Cabe destacar que los programas ya se habían preestrenado en Atresplayer Premium, la plataforma de pago del grupo.

Me ha gustado #Divididos1 . Si el reparto del porqué fuese igual que el concurso: 60% Luján, 30% formato, 10% participantes. Aunque el día y hora no lo acabo de ver. Veremos audiencias

No suelo ver la tv, pero hoy he visto #Divididos1 , el sueño húmedo de cualquier empresa de éstas guays donde te dan fruta y el café es gratis. Trabajo en equipo que en realidad solo sirve para dividir a los trabajadores y se peleen entre ellos. Esto me pasa por ver la tv. Adéu

#Divididos1 esta GENIAL!! No me esperaba esta definición final, ponerse de acuerdo a ver quién se lleva cual premio... simplemente G E N I A L!! Chapó @DivididosL6 , espero y deseo que tenga una muy buena acogida en #Audiencias

#Divididos1 Si soy yo , te digo en serio que me planteo no irme con nadie antes que darle nada a Mariajo. Y Marta vamos se nota que le hacía falta porque si no eso no lo hace, aquí se ven los valores de la gente, la codicia y la justicia.