Telecinco ha emitido esta noche, miércoles 21 de abril, la esperada entrevista en directo a Rocío Carrasco. La protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha sido recibida en el plató del programa con una canción que ha cantado Blas Cantó, quien representará a España en el 'Festival de Eurovisión 2021'. Tras interpretar una canción de Rocío Jurado, el cantante ha dedicado unas emotivas palabras a la entrevistada.

Rocío Carrasco y Blas Cantó en Telecinco

El joven no ha dudado en hablar con ella y comentarle que "es un privilegio poder tener un programa en el que se le da voz a la historia de tantas personas. La verdad, con todo lo que has contado y has traído, va a cambiar la vida de mucha gente, así que gracias". Además, tras terminar su canción, le ha dedicado un grito muy común en estos días: "Yo sí te creo".

Tras estas palabras, ha sido Jorge Javier Vázquez quien ha tomado la palabra, y haciendo referencia a los compañeros de 'Eurovisión 2021' que han pasado por el formato de La Fábrica de la Tele, el presentador ha comentado que "primero han venido los teloneros, tonto". Además, Carlota Corredera ha confirmado que el cantante volverá la semana que viene para interpretar la canción con la que representará a nuestro país en el festival internacional de la canción.

Así ha iniciado Rocío Carrasco su entrevista

Después de esta actuación de Blas, Jorge Javier le ha preguntado a Rocío "¿qué pensabas mientras venías hacia aquí?", a lo que ella ha respondido que "tenía muchos nervios y muchas ganas de llorar. Pero pensaba que era necesario y que yo tengo la fuerza. Ahora sí la tengo. La fuerza y la valentía suficientes". Ante las palabras de la protagonista, el periodista ha comentado que "tienes que estar más tranquila que nunca".

El catalán continuaba con su discurso, dirigiendo a Rocío Carrasco: "Esta historia se ha desmelenado, pero no te tiene que preocupar en absoluto. Porque los que están a tu lado te van a seguir apoyando, y los que no creen ni apoyan tu testimonio, no lo van a hacer. ¿Por qué es importante tu testimonio? Por la gente a la que estás ayudando".

Ante las palabras del presentador, Rocío afirmaba que "yo nunca hice esto con ninguna otra finalidad que no fuera que se me escuchara. Que se supiera lo que yo he sufrido, lo que he sentido, cómo lo he vivido. Hay cosas que puedo demostrar y otras que no, que son mis sentimientos, mis vivencias". Además, añadía que "vista toda la repercusión, estoy contenta. Te mentiría si dijera que no estoy orgullosa de mí si lo he logrado, de alguna manera. No es mi testimonio, es el de miles de mujeres. Yo hago esto público porque se ha dirimido en un lugar público. Me han llevado a hacerlo público".