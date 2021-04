La noche del miércoles 21 de abril, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' hizo una pausa en su emisión en Telecinco, para que esta fuera sustituida por la esperada visita en directo de Rocío Carrasco, protagonista de la docuserie. Una presencia que se daba con el fin de resolver las dudas surgidas a lo largo de los siete primeros episodios, y que arrancaba con una interpretación de Blas Cantó, tras lo cual la madrileña procedió a intervenir para responder, de forma indirecta, a las palabras que su hija, Rocío Flores, lanzó el pasado viernes 16 de abril en 'El programa de Ana Rosa'.

Rocío Carrasco escucha las palabras de Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

"¿Está roto el vínculo?", planteó Carlota Corredera, sobre la relación madre e hija. "Ese vínculo es algo que no se puede romper, por mucho que lo hayan intentado. Ahora está enterrado o invisible, pero sigue", defendió Carrasco, quien aseguró que "no me lo va a quitar nadie. La he parido yo, eso no me lo quita nadie". Además, Rocío reconoció que le encantaría recuperar dicho vínculo "en algún momento de la vida, ahora no, porque ni estoy preparada ni creo que ella lo esté". "Creo que no es ni el lugar ni el momento. No me gustaría perder esa esperanza", manifestó Carrasco, tras lo cual reconoció no estar preparada para responder a las llamadas de Rocío Flores, antes de ver las imágenes que Flores protagonizó en 'El programa de Ana Rosa'.

Carrasco reafirmó las palabras de su hija, quien había asegurado es que le había llamado dos veces antes de lanzar sus palabras. "Me ha llamado las veces que lo ha dicho: el 3 de diciembre y dos veces antes de lo de 'El programa de Ana Rosa', y al día siguiente", manifestó la invitada, quien aseguró que "jamás en la vida le he dicho a mi hija: 'no vuelvas a llamar, yo no soy tu madre'". Unas palabras que habían corrido entre la prensa del corazón y que, al parecer, no eran ciertas. "Sé que yo no estoy preparada y ella tampoco. Las condiciones no son las idóneas", declaró Carrasco, al hablar del posible futuro contacto directo con su hija. "¿Qué tiene que pasar?", planteó Jorge Javier Vázquez. "Tiempo. Que estemos preparadas. Yo sé lo que tengo que hacer", respondió la aludida, antes de aclarar que estaba trabajando "con terapia, con fármacos, con médicos". "Sigues las directrices de unas personas", indicó el presentador. "Tengo detrás un equipo que me dice: 'no hagas eso, vas a volver al principio'. Volvería a la casilla de salida", aclaró la madrileña.

"Me ha costado muchísimo trabajo"

La invitada también admitió que "siento miedo, inseguridad", cuando ve el nombre de su hija en su teléfono, razón por la que no respondía a sus llamadas. "Es todo lo que no quiero volver a sentir y de lo que me ha costado muchísimo tiempo llegar a donde estoy hoy", declaró Carrasco, apuntando a que "no quiero volver a sentir pánico cada vez que suene el timbre y sean los niños, volver a tener vómitos cuando llegaba el lunes". "Me ha costado muchísimo trabajo", recalcó Rocío

"Quiero que se entienda una cosa: estoy contando este episodio de mi vida tan terrorífico y horroroso, porque sin él, no puedo contar la magnitud del monstruo que es su padre", explicó la madrileña, en referencia a los malos tratos que sufrió a manos de su hija. "Este episodio es su obra maestra para terminar de matarme. Por eso lo cuento, porque sin él, me es imposible hacer un relato de lo que es dicha persona. Si yo hubiera podido evitarlo, lo habría hecho", defendió la madrileña, tras lo cual admitió que "nunca" había dejado de querer a su hija, aunque reconoció que, cuando coincidía que la veía en televisión, "me voy a hacer otra cosa". "No me hace bien el ver que esa niña no existe ya. No quiero verlo", confesó Carrasco.