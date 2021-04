Desde que Rocío Carrasco tomase la decisión de sentarse en un plató de televisión para contar lo que ha vivido durante más de veinte años, ha provocado una cadena de reacciones muchos ámbitos. Si bien es cierto, cuenta con muchos defensores, pero también con algunos detractores como, por ejemplo, Rosa Benito, quien no ha parado de desmentir muchas informaciones. Sin embargo, todo era diferente durante la primera entrevista que concedió tras la muerte de Rocío Jurado.

Rosa Benito en 'El programa de Ana Rosa', durate 2006

Es necesario remontarse al año 2006 para encontrar este momento, concretamente, a 'El programa de Ana Rosa'. Presentadora y entrevistada frente a frente, Benito relataba todo lo que la familia había sufrido durante esos terribles meses: "Ha sido muy fuerte todo. Yo necesitaba volver con vosotros porque aquí me rio, lloro...", comienza exponiendo la entonces cuñada de Jurado.

Sin embargo, comparando las palabras de Rosa Benito tras la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y la forma de hablar durante 2006, sus opiniones sorprenden bastante: "Rocío está muy sola. Que se te vaya una madre es una cosa muy grande", comenzó exponiendo, antes de romper una lanza a favor de Fidel Albiac: "Está destrozada, pero él ha sido su hombro".

Según pasaban los minutos, Ana Rosa Quintana buscaba conocer quién sería el principal apoyo para su entonces sobrina: "Tiene a Fidel y sabe que nos tiene a nosotros, a su tía Gloria y a mí. Yo sé que su hombro será Fidel", sentenció justo después para aclarar dudas. Esta forma de explicar la realidad es muy diferente a la forma en la que lo hace en pleno 2021.

Se abre en canal y revela lo que ocurría en su familia

Entre otras cuestiones, Rosa Benito arrojó luz sobre el luto que estaba viviendo Amador Mohedano: "El ver que ya no la puedes tocar, que no la puedes besar... Amador no puede ver una imagen ni leer un periódico porque está derrumbado", confirmó. Asimismo, algo similar le ocurrió a José Ortega Cano, que estaba "muy mal": "Se ha encontrado solo con dos niños. Sabe que somos una familia muy grande, pero cada uno tenemos nuestra vida", sentenció.