Alessandro Lecquio ha despertado las críticas de las redes después de que haya puesto en duda el relato de Rocío Carrasco, asegurando que muchas de las actitudes que habría mostrado a lo largo del tiempo no se corresponderían con las de "una mujer que esté pasando ese calvario". El colaborador ha argumentado que, si la hija de Rocío Jurado hubiera estado sufriendo todo lo que relataba, "no habría hecho exclusivas haciendo alarde de felicidad".

Alessandro Lecquio critica a Rocío Carrasco en 'El programa de Ana Rosa'

"Me gustaría saber cómo es compatible eso con lo que está contando, decía el colaborador. "Desde mi punto de vista, esas exclusivas no representan a una mujer que está pasando por un calvario, desde luego que no". Joaquín Prat no ha dudado en rebatirle, posicionándose a favor de Rocío Carrasco: "¿El calvario de una persona tiene que ser 24 horas al día, los siete días de la semana? ¿O la gente tiene derecho a vivir unas cosas por un lado y otras más positivas por otro?", replicaba.

Los usuarios de Twitter atizaron a Lecquio por estas declaraciones, haciéndole trending topic. "¿Una persona con depresión , ansiedad o maltratada no puede tener momentos buenos o felices?", señalaba un espectador. La mayoría ha señalado cómo, de nuevo, uno de los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' ha puesto en duda las enfermedades mentales que Rocío Carrasco confesó padecer en su documental.

Cada vez que veo a Alessandro Lequio,me cae peor!???????? — ?Tauro67 (@MAngelesRodrg12) April 21, 2021

Se puede ser mas repulsivo el Lequio poner en duda el dolor de una persona por unas portadas del pasado ,cuando la mayoría de la gente que ríe lleva calvarios por dentro ,Lequio es una basura pic.twitter.com/c1HOQS9pd9 — [email protected]???????????? (@lebiram34980787) April 21, 2021

Grande Joaquín Prat parando a Lequio sobre la compatibilidad entre la depresión y tener momentos felices. Una vez más, menos mal que él está en el programa y pone cordura.

También dijo delante de Rocio F que era obvio el pacto entre Olga y Canales. — Galia (@esiivow) April 21, 2021

Rifirrafe con Ana Rosa

No es el primer momento polémico de Alessandro Lecquio en 'El programa de Ana Rosa' mientras se debatía la actualidad sobre el testimonio de Rocío Carrasco. Hace unos días, Ana Rosa Quintana tuvo que darle un toque de atención, después de que no dejara hablar al resto de colaboradores. La presentadora le hizo una primera advertencia: "¡Vamos a ver, deja hablar a los demás!". Aun así, Lecquio siguió con su defensa a ultranza de Antonio David Flores, sin dejar que pudiera proseguir el debate, por lo que la periodista le dio un ultimátum: "Deja terminar a alguien, hombre".