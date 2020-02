'Supervivientes 2020': El hiriente comentario de Cristian Suescun a Rocío Flores sobre su madre

Los concursantes todavía no han saltado desde el helicóptero en las paradisiacas playas de Honduras, pero 'Supervivientes 2020' ya está dando que hablar. Una de las primeras fricciones, en la villa en la que se alojan los concursantes antes de empezar el reality, ha estado protagonizada por Cristian Suescun. El hermano de Sofía le ha dedicado un comentario cuando menos fuera de lugar a Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

Rocío Flores en 'Supervivientes 2020'

'Mujeres y hombres y viceversa' ha desvelado las imágenes de la discordia. Todo surgió cuando Fani Carbajo sacó a relucir la portada de la revista Lecturas que protagonizó nada más salir de 'La isla de las tentaciones'. Curiosamente, también aparecía Rocío Carrasco. "Mira, tú mamá también sale", comentó Cristian. Rocío le dedicó una mirada juiciosa, de esas que cortan la respiración, pero no abrió la boca.

De vuelta en el plató, Nagore Robles abrió un debate sobre lo sucedido. "No creo que lo haya dicho con maldad, él no está metido en el mundo del corazón, probablemente no lo sabía", defendió su hermana. "Ha sido un poco fuerte. No conozco al hermano de Sofía pero todos más o menos sabemos quién es la madre de Rocío Flores y que no se llevan bien", dejó caer Estela Grande.

Cristian a Fani

Cristian también tuvo una tensa conversación con Fani sobre su relación con Christofer, sobre todo tras el tortuoso paso de la pareja por 'La isla de las tentaciones', infidelidad incluida. "Yo quiero que esté tranquilo. A mí me deja y me muero", ha reflexionado Fani sobre su pareja. Cristian, en sus trece, aseguraba: "Si fuese el amor de tu vida no le haces lo que le has hecho. ¿En el momento que te fuiste con el otro chico pensabas en él?", se preguntaba en referencia a su idilio con Rubén Sánchez. "No, fue una realidad que me sirvió para darme cuenta de la cagada monumental que hice con mi novio", zanjó la madrileña.