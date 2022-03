En el año 2002 y tras 120 capítulos, 'Periodistas', una de las series más míticas de la ficción española, llegaba a su final. Han pasado 20 años, y para celebrarlo, cuatro de sus protagonistas se han reencontrado. Elena Ballesteros, Esther Arroyo, Alicia Borrachero y Ginés García Millán, quienes daban vida a Isabel, Ali, Ana y Álvaro, respectivamente.

Durante una charla moderada por Chema Fuentes a través de su cuenta de Instagram, los cuatro actores han recordado infinidad de anécdotas de los años que coincidieron en la serie de Globomedia y Telecinco. Ballesteros por ejemplo comentaba que le daba apuro cuando "los mayores" hablaban de cosas de sexo; Arroyo comentaba que se ha puesto recientemente a verla de nuevo; Borrachero recordaba que era una serie con mucha verdad, que mezclaba actualidad, con drama y comedia; y García Millán hacía memoria de su llegada a la serie de éxito con un personaje odioso: "Hacerse querer fue una labor fantástica de los guionistas".

Eso sí, los cuatro coincidían en que apenas recordaban las tramas de la serie, que lamentan que no se editara toda en DVD y que guardan muy buenos momentos de los viajes que hacían por rodajes fuera de Madrid. Además, también han recordado en varias ocasiones a los compañeros que ya no están, como es el caso de Álex Angulo, Enric Arredondo y Pepín Salvador.

Alfredo Landa podría haber sido el protagonista

El moderador recordaba que en un inicio, la serie iba a estar protagonizada por Alfredo Landa, pues Telecinco también quería una estrella en su ficción, al contar TVE con Lina Morgan en 'Hostal Royal Manzanares' y tener Antena 3 a Arturo Fernández en 'La casa de los líos'. De hecho, el personaje de Landa iba a tener un hijo, pero al final se reescribió para contar con José Coronado como protagonista en el papel de Luis, padre de Isabel. "Estoy contenta de que no fuera así porque si no no estaríamos nosotras", comenta Ballesteros entre risas. Y es que este fichaje habría hecho la serie fuese muy distinta a como la vimos.

Cuando pensaban que podía haber un incendio en plató

Otra de las anécdotas que han querido recordar es la de una grabación en la que en medio de la escena empezó a salir humo de unos archivadores. Evidentemente se asustaron por lo que podría haber desencadenado en un incendio, pero resultó ser Jesús Bonilla, "que se fumaba un puro entre toma y toma y lo dejó en uno de los archivadores", recordaban entre risas durante el reencuentro y matizando que en la época de la serie todavía se podría fumar en interiores y que, de hecho, los personajes lo hacían en la redacción.

Un enamoramiento que traspasó la pantalla

Durante muchos capítulos, se desarrolló un triángulo amoroso entre Ali, Álvaro y Clara (el personaje que interpretaba Belén Rueda). Ginés García Millán recuerda que en aquella época le gustaba que la gente le dijera que le daba envidia su personaje por estar tan bien rodeado. "Álvaro estaba enamorado de los dos", comenta el actor para anunciar a continuación: "Creo que de alguna manera también nos pasó a nosotros".

Además, continuaba detallando que "todos estábamos con pareja, pero pasaron cosas muy bonitas y no tengo problemas en reconocerlo". "Mis primeras escenas de amor eran con Ginés y a mí me daba una vergüenza que me moría", aseguraba Arroyo al escuchar que su compañero estuvo enamorado de ella y después, conjuntamente, recordaron una de sus escenas más íntimas en la serie.

Cuando Esther Arroyo pidió que mataran a Ali

Pero hubo un momento en el que esta trama amorosa llegó a su final. Esther Arroyo estaba cansada de Madrid, llevaba tiempo queriéndose ir de la ciudad para irse a vivir a Tarifa. Tenía claro que iba a dejar la serie y pidió a los guionistas que mataran a Ali, su personaje. "Quería irme muerta, pero me decían que no porque igual volvía".

Ella tenía claro que su marcha era definitiva, si no no habría pedido la muerte del personaje. "Además, yo me quería morir de una forma frívola, como mirando un escaparate, pero no me dejaron". Finalmente, la salida de Ali se justificó como se iba fuera de Madrid para hacer un reportaje con delfines. "Me encantan los delfines, así que al menos...", comenta la actriz.

Cómo se trató la violación

Si en algún momento del reencuentro se pusieron más críticos con la serie fue por cómo se trató la violación a Ali. Había algunos comentarios frívolos y ciertos diálogos que no tendrían cabida hoy en día. Arroyo cuenta que ya le sorprendió por cómo se produjo: "Ali iba siempre. ala piscina antes de llegar a la redacción. Cuando salgo del agua viene uno con un salvamontañas. Y que en una piscina pública, estar yo sola por muy pronto que fuera y además una tía como yo tan grande... Fue una manera un poco así. Pero bueno, fue interesante". Sí que se mantuvo en el tiempo el miedo en el cuerpo del personaje y el trauma que eso le supuso. "Yo llegaba a mi casa y seguía llorando. Me tuvieron en plató mucho llorando".

La aparición de Fernando Tejero

Muchos igual no lo recuerdan, ya que no había comenzado todavía 'Aquí no hay quien viva', pero Fernando Tejero participó en la serie y además lo hizo con dos personajes: primero, como Juanfran en 2001 y después, siendo Pau Portabella en 2002. Arroyo fue quien más trabajó con él en 'Periodistas' y recuerda que lo conoció caracterizado, y al acabar el primer día le dijo: "No me voy de aquí hasta que te quites la máscara porque te tengo que conocer. Era un personaje tan cuadro... tan friki...".