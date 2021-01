19 personajes de series de televisión que nos sorprendieron como periodistas

Si hablamos de periodistas en series de televisión, seguramente lo primero que le venga a la mente a muchas personas sea 'Periodistas', la mítica ficción emitida en Telecinco entre los años 1998 y 2002 y que seguía las vivencias de los trabajadores de la redacción del diario Crónica Universal. Durante varias temporadas, José Coronado, Alicia Borrachero, Álex Angulo, María Pujalte y , entre otros, dieron vida a periodistas, reporteros y fotógrafos, sin embargo, no son los únicos que hemos podido ver en una producción televisiva.

Si nos fijamos en otras series, podemos encontrar varios casos de personajes que también ejercen como periodistas. Algunas de estas ficciones también están ambientadas en redacciones de medios de comunicación ficticios, pero en otras los personajes llevan a cabo su profesión de forma secundaria, aunque no por ello menos importante. De hecho, este aspecto se ha llegado a utilizar para construir algunas de las tramas. Por este motivo, desde FormulaTV queremos recordar a personajes que también son periodistas más allá de los protagonistas de la clásica serie de Telecinco.

1 Natalia Nadal en 'Motivos personales'

Lydia Bosch como Natalia Nadal en 'Motivos personales'

Lydia Bosch fue la elegida para meterse en la piel de Natalia Nadal, el personaje principal de 'Motivos personales'. La actriz encarnó a esta periodista y presentadora de informativos cuya vida cambia de forma radical cuando se produce un misterioso asesinato en la fiesta conmemorativa de los Laboratorios Acosta, la empresa familiar de la que forma parte su marido. A raíz de este suceso, la protagonista comienza una extensa investigación en la que no faltan los secretos, la envidia, las falsas apariencias y los crímenes. Su formación y su labor como periodista fueron imprescindibles para que supiera cómo buscar, cómo indagar y cómo manejarse entre toda esa información que iba descubriendo. Además, también ayudaron en dicha investigación sus compañeros de redacción.

2 Toni Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'

Pablo Rivero como Toni Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'

Son muchos los años que llevamos al lado de la familia Alcántara, protagonista de 'Cuéntame cómo pasó'. Durante todo este tiempo hemos sido testigos de su crecimiento, tanto personal como profesional. Entre los cuatro hijos de Antonio y Mercedes, Toni Alcántara fue el que se decantó por el periodismo para convertirlo en su medio de vida. El actor Pablo Rivero es el responsable de interpretar dicho personaje que ha demostrado en más de una ocasión que el periodismo es su auténtica vocación. Aunque estudió derecho, su labor como periodista es la que más alegrías le ha aportado, pero también se ha jugado la vida en más de una ocasión. Para Toni su trabajo es muy importante y no solo le hemos visto ejercer como presentador del Telediario de TVE, también ha realizado mucho periodismo de investigación.

3 Lou Grant en 'Lou Grant'

Ed Asner como Lou Grant en 'Lou Grant'

A raíz de la serie 'La chica de la tele' surgieron varios spin-off, entre ellos, 'Lou Grant'. Protagonizada por el actor Ed Asner, que se mete en la piel del periodista que da nombre a la ficción, este drama se centra en las vivencias de Lou tras su despido de la cadena de televisión para la que trabajaba y su incorporación como editor en el diario Los Angeles Tribune. Los reporteros Joe Rossi (Robert Walden) y Billie Newman (Linda Kelsey), el jefe de redacción Charles Hume (Mason Adams), el ayudante de edición Jack Bannon, el fotógrafo Dennis Price "Animal" (Daryl Anderson) y la directora del periódico Mrs. Pynchon (Nancy Marchand), completan el reparto de esta serie que se centró en mostrar cómo se realiza la cobertura de noticias de todo tipo y abordó cuestiones éticas de periodismo y problemáticas sociales.

4 Alicia Soller en 'Médico de familia'

Lydia Bosch como Alicia Soller en 'Médico de familia'

Mucho antes de interpretar a Natalia Nadal, la actriz Lydia Bosch también dio vida a una periodista en 'Médico de familia'. En esta mítica ficción familiar, emitida en Telecinco a finales de los noventa con enorme éxito, encarnó el papel de Alicia Soller, cuñada de Nacho Martín, personaje principal que interpretaba Emilio Aragón. Ambos nos regalaron una de esas historias de amor inolvidables y, de hecho, su boda es la más recordada de la televisión. Además de la vida personal, la profesional también tuvo importancia. Mientras que él era un reputado médico, ella ejercía de periodista y llegó a entrevistar al mismísimo Ricky Martin. Asimismo, también tenía su espacio radiofónico y en más de una ocasión la pudimos ver delante del micrófono dirigiéndose a sus radioyentes.

5 Mauricio Hidalgo en 'Aquí no hay quien viva'

Luis Merlo como Mauri en 'Aquí no hay quien viva'

Mauricio Hidalgo fue el personaje que Luis Merlo interpretó en la comedia 'Aquí no hay quien viva'. Se caracterizaba por ser un hombre excéntrico, pasional, defensor de sus derechos y con una facilidad extraordinaria para montar dramas, pero también por ser periodista. En más de una ocasión se puso frente al ordenador para escribir su columna en el periódico, sección que en algún capítulo utilizó para defender a su chico y a la madre de su hijo y para criticar la zona azul. Asimismo, entre otras cosas, su trabajo como periodista le llevó a entrevistar a Zapatero, presidente del Gobierno por aquel entonces, cita a la que acudió con un recién nacido Ezequiel que le puso en un pequeño aprieto por la dificultad de conciliar la vida familiar y laboral. Además, también aprovecho su buen hacer con las palabras para escribir una novela y, aunque no le fue muy bien, con la ayuda de Mariano logró conseguir un libro de enorme éxito, "Superagus".

6 Robin Scherbatsky en 'Cómo conocí a vuestra madre'

Cobie Smulders como Robin en 'Cómo conocí a vuestra madre'

Durante nueve temporadas permanecimos atentos a la pantalla hasta descubrir quién era el verdadero amor de Ted Mosby (Josh Radnor) en 'Cómo conocí a vuestra madre'. Entre todas las mujeres que pasaron por su vida, Robin Scherbatsky ocupó un lugar importante al convertirse en su primer amor y en parte de su grupo de amigos. Este personaje, encarnado por la intérprete Cobie Smulders, era periodista y pudimos verla en acción muchas veces. Así pues, la vimos trabajar como reportera a pie de calle, pero también ejerciendo de presentadora de un programa de televisión. No obstante, detrás de esa mujer de aspecto y carácter fríos se escondía un pasado bastante sorprendente porque nadie habría averiguado que fue una estrella de pop que alcanzó la fama de adolescente en su tierra natal.

7 Be Berlanga en 'Yo soy Bea'

Patricia Montero como Be en 'Yo soy Bea'

El éxito cosechado por 'Yo soy Bea' provocó que sus responsables decidieran continuar con el arco argumental de la serie en una nueva etapa, inédita y al margen del formato original. En esta continuación se incorporaron nuevos actores y Patricia Montero fue quien asumió el rol principal interpretando el papel de Be Berlanga, sustituta de Bea (Ruth Núñez). Su llegada a la redacción de la revista "Bulevar 21" se produce tras entablar una amistad con Bea después de leer su blog y acercarse a ella para ayudarla, siendo ella la responsable de propiciar el cambio de imagen de su amiga. Cuando toma el relevo, Be decide volcarse en su trabajo como periodista y, además, se marca como objetivo demostrar a todos que es capaz de valerse por sí misma y que puede salir adelante sin la ayuda de nadie.

8 Lucía González en 'Ciega a citas'

Teresa Hurtado de Ory como Lucía en 'Ciega a citas'

El amor es el tema principal de 'Ciega a citas', una serie que sigue la vida de Lucía, una treintañera patosa, impulsiva, algo neurótica, con falta de autoestima, con un sentido del humor muy peculiar y con un corazón enorme. Teresa Hurtado de Ory es la encargada de dar vida a esta mujer que, a pesar de no tener mucha suerte en el aspecto amoroso, en su vida laboral se dedica al periodismo y tiene cierta estabilidad. En concreto, Lucía trabaja como redactora en un programa de radio, donde también ejerce de productora e incluso a veces como psicóloga. La redacción y el estudio en los que trabajan cobran protagonismo a lo largo de la serie y nos permiten ver cómo funciona el día a día en este tipo de medios de comunicación, aunque siempre bajo la perspectiva de la vida de Lucía.

9 Chloe Sullivan en 'Smallville'

Allison Mack como Chloe Sullivan en 'Smallville'

Las aventuras de Superman antes de convertirse en un auténtico superhéroe fueron narradas en 'Smallville', serie que nos mostró los orígenes y la vida de Clark Kent (Tom Welling) en su pueblo natal. Allí conocimos también a su familia y amigos, entre los que encontramos a Chloe Sullivan, compañera de instituto. Este personaje estaba interpretado por Allison Mack, que daba vida a esta joven intrépida y amante del periodismo. De hecho, sus primeros pasos como periodista los dio en "La Antorcha", el periódico del instituto, donde desempeñó las tareas de reportera y editora. Durante esa etapa aprovechó para llevar a cabo numerosas investigaciones que después publicaba en forma de noticia. Tiempo después vimos cómo se convirtió en una periodista de verdad y comenzó a trabajar en el "Daily Planet", donde continuó con sus apasionantes investigaciones.

10 Jesús Expósito y Clara López en 'El Caso. Crónica de sucesos'

Fernando Guillén Cuervo y Verónica Sánchez en 'El Caso. Crónica de sucesos'

Los actores Fernando Guillén Cuervo y Verónica Sánchez se meten en la piel de los periodistas Jesús Expósito y Clara López, personajes principales de 'El Caso. Crónica de sucesos'. La ficción se ambienta en Madrid en 1960 y nos muestra las investigaciones que llevan a cabo los trabajadores del semanario sensacionalista que da nombre a la ficción. Jesús es un expolicía reconvertido a periodista de investigación criminal que sabe muy bien cómo funcionar a pie de calle, cómo moverse en la escena del crimen y cómo relacionarse con policías y jueces, todo ello por conseguir exclusivas. Por su parte, Clara, procede de una buena familia, es inteligente, apasionada y periodista de vocación y no tiene ningún tipo de temor a la hora de adentrarse en las investigaciones más peliagudas.

11 Candela y Pablo en 'B&B, de boca en boca'

Gonzalo de Castro y Belén Rueda en 'B&B, de boca en boca'

La redacción de una revista de moda es el escenario en el que se desarrolla la serie 'B&b, de boca en boca'. Belén Rueda y Gonzalo de Castro dan vida a Candela y Pablo, los máximos responsables de esta publicación de tirada nacional. Mientras que ella es la subdirectora y ejerce de periodista de investigación, él es el nuevo director gracias a su relación con la hija del presidente de la revista. En cuanto a pasión por el periodismo, Candela está completamente volcada en su trabajo, es capaz de asumir responsabilidades como jefa, es una gran profesional y muy querida y respetada por el resto de sus compañeros, a los que defiende cuando es necesario. Por el contrario, Pablo es más despistado, pero para llevar a cabo su trabajo hace gala de la brillantez, la genialidad y el sentido del humor que le caracterizan.

12 Lola en 'El vecino'

Claro Lago como Lola en 'El vecino'

Quim Gutiérrez y Clara Lago protagonizan 'El vecino', una comedia muy cañí que cuenta con un superhéroe muy castizo como personaje principal. Sin embargo, aquí nos interesa la figura de ella, Lola, una joven periodista que intenta hacerse un hueco en el ámbito profesional investigando y denunciando las casas de apuestas y realizando reportajes sociales que le llevan puerta por puerta entrevistando a todos sus vecinos. Pero como su carrera se encuentra un tanto estancada, no consigue destacar y está a punto de perder su puesto de trabajo, decide dar un giro radical cuando aparece Titán, el misterioso superhéroe que ha despertado todas las miradas. Para lograr su propósito y conseguir popularidad también intenta hacer uso de las redes sociales, herramientas que puede utilizar en su investigación y que le acercan más a ese objetivo de adquirir fama para conservar su trabajo.

13 Marián Ballesteros en 'Madres. Amor y vida'

Belén Rueda como Marián Ballesteros en 'Madres'

El periodismo está muy ligado a muchos personajes que ha encarnado Belén Rueda a lo largo de su carrera interpretativa en la pequeña pantalla. No solo dio vida a uno de los personajes de 'Periodistas' y luego se metió en la piel de la protagonista de 'B&B', en su papel más reciente en televisión también interpreta a una periodista. En concreto, la actriz defiende el papel de Marián Ballesteros en 'Madres. Amor y vida', una periodista con una vida aparentemente perfecta, pero que comienza a resquebrajarse en el momento en el que diagnostican anorexia a su hija adolescente. A raíz de ese suceso se ve obligada a volcarse por completo en el cuidado y las atenciones que necesita su hija mientras trata de compaginarlo con su vida laboral, faceta que casi ha quedado relegada a un papel secundario y que debe intentar no descuidar.

14 Will McAvoy en 'The Newsroom'

Jeff Daniels como Will McAvoy en 'The Newsroom'

Estrenada en el año 2012, 'The Newsroom' se centra en la redacción de Atlantis Cable News, una cadena de noticias ficticia. En ese contexto es donde se desarrolla "News Night", el programa informativo presentado por Will McAvoy, personaje al que da vida el actor Jeff Daniels. En ese universo en el que las noticias y la información se convierten en el centro de todas las miradas, también tiene lugar la mezcla de relaciones personales y la presión que existe dentro de la redacción por parte de la dirección de la cadena. A todos estos problemas hacen frente Will y su equipo, entre los que se encuentran la productora MacKenzie McHale (Emily Mortimer), el coproductor del programa Jim Harper (John Gallagher Jr.), la joven e inexperimentada redactora Maggie Jorgan (Alison Pill) o el redactor recién llegado Neal Sampat (Dev Patel), entre otros.

15 Valeria en 'Veneno'

Lola Rodríguez como Valeria en 'Veneno'

Recopilar las historias de la Veneno para narrar su vida en forma de biografía no es una tarea sencilla, pero para Valeria Vegas supuso un trabajo muy inspirador y enriquecedor. Esta labor se plasma en la serie 'Veneno', en la que Cristina Ortiz y la propia Valeria acaparan todo el protagonismo. La actriz Lola Rodríguez es la encargada de defender el papel de la joven periodista que un día decide investigar el paradero de Cristina, mujer que se ha convertido en todo un referente y ejemplo para ella. La relación de complicidad que se establece entre ambas y el descubrimiento personal se entremezclan con esa labor de investigación periodística y de redacción, que tienen como objetivo final escribir esa novela que plasme las vivencias de la que un día fue todo un icono televisivo.

16 Belinda Chamorro en 'Señoras del Hampa'

Pilar Castro como Belinda Chamorro en 'Señoras del (h)AMPA'

La segunda temporada de 'Señoras del Hampa' volvió a sorprendernos con una tanda de episodios repleta de genialidades, conservando sus elementos más representativos y añadiendo novedades que jugaron a favor de la serie. Entre esas incorporaciones destaca Belinda Chamarro, papel defendido por la actriz Pilar Castro. Se trata de una veterana, tenaz y ambiciosa periodista venida a menos que se convierte en una gran piedra en el camino de las cuatro protagonistas de la ficción. Deshonrada porque le han quitado su espacio televisivo donde era la reina de la noche, Belinda hace todo lo posible por recuperar su lugar y volver a lo más alto, aunque para ello tenga que llevar a cabo un tipo de periodismo de investigación más arriesgado y con una ética bastante cuestionable.

17 Camille Preaker en 'Heridas abiertas'

Amy Adams como Caille Preaker en 'Heridas abiertas'

Basada en la novela homónima escrita por Gillian Flynn publicada en el año 2006, 'Heridas abiertas' nos muestra la historia de Camille Preaker, una periodista que decide regresar a su ciudad natal para cubrir la noticia del asesinato de una adolescente y la desaparición de otra. La actriz Amy Adams se mete en la piel de esta mujer que hace todo lo posible por recabar toda la información sobre el caso mientras lucha contra sus propios problemas fruto de un pasado complicado. De este modo, los problemas personales y familiares se entremezclan con su trabajo y su labor como periodista, sobre todo cuando Camille se siente identificada con las jóvenes que son las víctimas de la investigación en la que se encuentra inmersa, lo que dificulta mucho más su tarea.

18 Mónica Báez en 'Los favoritos de Midas'

Marta Belmonte como Mónica Báez en 'Los favoritos de Midas'

'Los favoritos de Midas' narra la historia de Víctor Genovés (Luis Tosar), un empresario rico que tiene una vida de éxito pero que, de repente, se ve sorprendido por una serie de extraños mensajes que aseguran que una persona morirá cada cierto tiempo si no paga una gran suma de dinero. Su vida se convierte en un auténtico dilema moral en el que entra en juego Mónica Báez, periodista a la que da vida la actriz Marta Belmonte. Ella es una de las periodistas que forma parte de la redacción de "El Observador Nacional" y la encargada de publicar una comprometedora exclusiva que pone en tela de juicio la integridad del periódico para el que trabaja. A pesar de todo, Mónica es un ejemplo de periodista rigurosa, tenaz y que siempre lucha por sacar a la luz la verdad sin tener en cuenta las consecuencias.

19 Alex Levy y Bradley Jackson en 'The Morning Show'

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston como Alex y Levy en 'The Morning Show'

La lucha de poder y la rivalidad laboral sirven como punto de partida para 'The Morning Show', ficción protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Ambas dan vida a dos periodistas que intentan afianzar su puesto de trabajo. Por un lado, tenemos a Alex Levy, que trata de mantener su lugar como periodista estrella de un famoso programa de noticias matutina tras la marcha de su compañero. Por otro lado, nos encontramos con Bradley Jackson, aspirante a ocupar el mismo puesto como presentadora. Además de esta confrontación, la ficción también muestra la manera en la que los programas televisivos de actualidad trabajan para contar las noticias lo más rápido posible, sobre todo desde que las redes sociales han aportado esa inmediatez en la transmisión de información.