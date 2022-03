Rocío Flores llegó al sofá de 'El programa de Ana Rosa' con el único objetivo de comentar 'Supervivientes 2021'. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que cualquier tema es susceptible como para que la hija de Rocío Carrasco se disponga a opinar. Para ser fieles a la realidad, hay un asunto sobre el que no se pronunció: la supuesta infidelidad de su novio con otra chica en reiteradas ocasiones.

Joaquín Prat y Rocío Flores

La justificación que dio la influencer no pasó de inadvertida para muchos espectadores: "Yo, jamás en mi vida, he cruzado el límite ni de comercializar de mi relación ni de hablar de absolutamente de mi intimidad, de mi vida privada", sentenció. No obstante, minutos después sí que señaló a su madre como esa mujer que le había "puesto a la palestra para que todo el mundo le fusilara". Cuatro días después de aquella intervención, Joaquín Prat mostró su decepción con Rocío Flores.

De sus palabras podía entenderse que existía cierta incomprensión por no haber sido más generosa con 'El programa de AR': "Se sentó aquí, le pregunté, no contestó a nada de ese tema. ¡Nada! Cero patateros y ahora hay imágenes...", comunicó. Estas declaraciones surgieron a raíz de la publicación de unas imágenes en las que se veía a Rocío y Manuel con unas maletas saliendo de una casa y cargando el maletero de un VTC.

Todo parece apuntar a que el comportamiento de Flores dista mucho de lo que se esperaba de ella ante un tema que le atañe directamente: "También puedes decir: 'Pues mira, estamos reflexionando. Ya llevamos seis años juntos, estamos reflexionando si vamos a seguir o no, si esto tiene continuidad, a mí me ha molestado mucho que saliesen estas chicas, Manuel me lo niega...'", reiteró Prat, con cierta condescendencia en su tono de voz.

"La hemos defendido mucho"

Instantes después de que el presentador mostrase su opinión, el resto de colaboradores se pronunció también, mostrando decepción de nuevo: "La hemos arropado mucho, la hemos defendido mucho y es lo que decís vosotros. Yo voy a contestar con la misma ambigüedad", sentenció Cristina Tárrega. ¿Será esta actitud otro consejo de su representante, quien, recordemos, le sugería que exagerase en televisión para conseguir más minutos?