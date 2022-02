Rocío Flores rompe con su novio Manuel Bedmar tras seis años de relación

La hija de Rocío Carrasco ha vuelto a recibir un duro golpe emocional. Rocío Flores y la que era su pareja, Manuel Bedmar, han roto su relación después de estar casi seis años juntos. Esta información se basa en el entorno de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', quienes habrían confirmado la noticia. Apuntan a que el motivo de la ruptura ha sido el desgaste por parte de Rocío Flores, sin que existieran terceras personas.

Rocío Flores y Manuel Bedmar

Tal y como informa Semana, los problemas de la pareja empezaron cuando Rocío Flores se dio cuenta de que en Madrid se siente muy cómoda centrada en sus nuevos proyectos, algo que hizo que comenzara a replantearse su vida en Málaga, donde se había comprado, junto a Bedmar, una casa en una urbanización de lujo. Un cambio de vida en el que no terminaría de encajar el que fuera su pareja, al que le gusta la tranquilidad de vivir en Málaga.

De esta manera, el joven compartía en sus stories de Instagram, el emoji de una peineta sobre un fondo negro y con una canción de Morad, mientras que ella también publicaba un texto que hacía saltar las alarmas: "Ojalá se pudiese vivir eternamente en la magia que desprende el comienzo al lado de alguien", compartía Ro Flores, dejando entrever que habría perdido la ilusión en su romance con el que llevaba ya casi seis años de relación.

Alguna señales

Además, la hija de Antonio David Flores había publicado la última foto en redes con Bedmar el 27 de julio de 2021. A fecha del 24 de febrero de 2022, los jóvenes ya no se siguen mutuamente en Instagram, no obstante, el supuesto exnovio de Flores no ha eliminado todavía las historias destacadas junto a ella que tienen por título "Love".