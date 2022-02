La enemistad entre Alexia Rivas y Rocío Flores nunca ha sido un secreto. De hecho, las protagonistas se han encargado de hacerlo público con sus continuos ataques en los platós de Mediaset. En esta ocasión, la colaboradora de 'Ya son las ocho' mostraba su gran enfado con los que aseguran que podría estar sacando provecho de su amistad con Omar Sánchez.

Alexia Rivas, en 'Ya son las ocho'

"Creo que a Alexia le viene muy bien estar ahí, en primera línea", decía Flores hace unos días en 'El programa de Ana Rosa'. Rivas no se quedó callada y respondió muy tajante: "¿Tú me dices que a mí que me gusta estar primera línea? ¿Me lo dices tú cuando tu padre lleva 25 años en primera línea por poner verde a tu madre?", comenzaba.

El enfado de la colaboradora iba en aumento y reconocía que había flipado cuando Flores dijo que a Anabel Pantoja no le molestaba que su expareja estuviera con una chica, sino con "esa chica". "Te aseguro que prefiero ser el tipo de chica que soy yo al tipo de chica que eres tú", atizaba.

"Si yo hubiera filtrado la cantidad de famosos con los que he estado..."

Sonsoles Ónega paraba los pies a Rivas: "No va a ser este plató el altavoz de zascas a todos los compañeros", le decía. Mientras tanto, Miguel Ángel Nicolás hacía una reflexión sobre la situación: "Para mí, esto tiene un tufillo machista porque seguro que si Alexia no fuese como es, mona, lista y demás, no estaríamos hablando ni se la criticaría tanto", defendía a su compañera.

Sin embargo, ella quiso dar un "titular", que evocaba a una frase de Rocío Flores: "Si yo hubiera filtrado la cantidad de famosos con los que he estado y que no se sabe, se caería España. ¿Alguna vez he llamado a un fotógrafo? ¿Alguna vez he vendido una fotografía? ¿Alguna vez me he aprovechado?", exclamaba.