Las intervenciones de Rocío Flores cada vez que toma asiento en el sofá de 'El programa de Ana Rosa' son dignas de análisis. De hecho, sus palabras nunca pasan desapercibidas y más teniendo en cuenta el revuelo desatado tras la supuesta infidelidad de su novio Manuel Bedmar con una joven. Curiosamente, la tercera en discordia calificó a la colaboradora como una chica "posesiva".

Rocío Flores, en 'El programa de Ana Rosa'

Muchas personas se mantenían expectantes ante el posible pronunciamiento de Flores. Bien, pues el momento llegó desde el matinal de Unicorn Content durante el 4 de marzo: "No llevo bien mucho tiempo, bastante; pero bueno, que estoy", comenzó relatando. Sin embargo, tuvo a bien dar las razones por las que no iba a hablar en ningún momento de Manuel: "Es una persona anónima, no forma parte del medio", prosiguió. De la misma forma, instantes después continuó dando explicaciones.

"Yo soy un personaje público, pero yo, jamás en mi vida, he cruzado el límite ni de comercializar de mi relación ni de hablar de absolutamente de mi intimidad, de mi vida privada", sentenció. No obstante, estas declaraciones contrastan con la cantidad de veces que, desde el mismo sofá, contó ciertas vivencias para con sus familiares, así como algunos mensajes que compartió tiempo atrás en redes sociales.

Ante la insistencia de Joaquín Prat, quien quería conocer en qué punto se encontraba la relación e incluso si había dejado de existir, Rocío le respondió con toda una declaración de intenciones: "Hasta día de hoy, los límites de mi privacidad me los marco yo". De esta manera, volvió a evadir dar una respuesta tajante que acallasen los rumores: "No lo hago, sencillamente, porque, si cruzo ese límite de dar esa explicación, ya tengo que estar obligada a, cada cosa que se diga, entrar a desmentir o no desmentir. Por eso no lo hago", prosiguió.

Nuevo ataque a Rocío Carrasco

Si echamos la vista atrás, Rocío Carrasco aprovechó su paso por 'Montealto' para comunicar a la audiencia que iba a "dejar a un lado" todo lo que tuviese que ver con su hija. No obstante, Flores ya llegó a decir que ojalá hubiese tomado esa decisión "desde el minuto cero". Casi un mes después de que la primogénita se pronunciase, volvió a dejarle un recado poco agradable desde 'El programa de AR'.

Rocío Flores y Rocío Carrasco

Mientras se hablaba del idilio entre Marta Riesco y Antonio David Flores, así como el supuesto distanciamiento con Olga Moreno, Rocío Flores hizo de nuevo alarde de su sarcasmo: "No voy a entrar a comentar ni a crear un conflicto con nadie de mi familia", confirmó, al mismo tiempo que se reía y hacía movimientos un tanto bruscos con su tronco superior. Mientras se remangaba el brazo derecho, pedía a su compañera que escuchase el argumento.

Flores no quería comentar ningún aspecto del pasado, y menos remontarse veinte años atrás: "¡No lo he hecho con mi madre que me ha puesto a la palestra para que todo el mundo me fusilara, tampoco lo voy a hacer ahora!", sentenció, al mismo tiempo que acompañaba su argumentario emulando una pistola con sus dedos índice y pulgar. Una vez más, parece que un acercamiento se torna del todo imposible entre madre e hija.