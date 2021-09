Lo que tiene que resolver 'La Casa de Papel' en sus episodios finales

El 3 de septiembre de 2021, Netflix estrenó los primeros cinco episodios de la quinta parte de 'La Casa de Papel', justo diecisiete meses después de que la plataforma lanzara su cuarta temporada. Por entonces, la serie española se convirtió en lo más visto de Netflix en el primer trimestre de 2020, al ser vista por 65 millones de usuarios, un éxito que ha empujado a muchos fans a disfrutar de la nueva tanda de episodios durante su primer fin de semana de lanzamiento.

A estos episodios, Netflix sumará los cinco últimos capítulos de la quinta parte el próximo 3 de diciembre, cuya tarea, en caso de que la ficción llegue por fin a su desenlace, será cerrar tramas y despejar las incógnitas que, hasta ahora, han quedado abiertas. Una recta final ante la que Álex Rodrigo, director de la serie, prometió que el equipo intentaría "cerrar la serie por todo lo alto, como los fans imaginan y sueñan", tal y como aseguró en una entrevista a mediados de agosto de 2020. Ante el cercano estreno de los que parecen ser los últimos episodios, en FormulaTV recopilamos las preguntas más destacadas a las que tendrían que responder.

1 ¿Habrá una alianza entre Alicia y el Profesor?

Alicia Sierra y el Profesor en la quinta parte de 'La Casa de Papel'

El hecho de que Alicia Sierra (Najwa Nimri) se rebelase contra sus superiores y quedara apartada de la investigación, dejó a la inspectora en tierra de nadie en medio del famoso atraco al Banco de España. Un movimiento por el que muchos apostaron por que Sierra terminaría uniéndose al Profesor (Álvaro Morte), algo que, de momento, no ha ocurrido oficialmente, pero que parece aún más cerca de hacerse realidad después de que el coronel Tamayo (Fernando Cayo) la acusara falsamente de estar compinchada con Sergio y su banda.

Ante su inminente parto, Alicia se mantuvo firme en su idea de detener a la banda de ladrones, algo que fue cambiando poco a poco después de que el Profesor la ayudase a traer al mundo a su hijo. De hecho, la inspectora pasó a un segundo plano, como una mera espectadora de lo que iba ocurriendo en el Banco de España, e incluso trató de consolar al Profesor en el que, hasta la fecha, parece uno de los momentos más complicados para el líder del grupo: la muerte de Tokio (Úrsula Corberó). Sin embargo, no está muy claro aún si Sierra terminará de su lado, especialmente cuando se mostró cómo la inspectora se metía en el baño como si se hubiera dado cuenta de un detalle que había pasado por alto. Está por ver si jugará a favor o en contra de la banda de ladrones en la recta final del atraco.

2 ¿Qué papel jugarán Rafael o Tatiana en el atraco?

Berlín y Rafael en la quinta parte de 'La Casa de Papel'

Tatiana (Diana Gómez) fue presentada en el regreso de la banda como la mujer de Berlín (Pedro Alonso). Su presencia despertó todo tipo de teorías sobre el papel que podría ejercer en el atraco al Banco de España, especialmente cuando se desveló que conocía muy bien el plan. No obstante, por el momento se desconoce en qué medida estará implicada en el atraco y no se han dado pistas al respecto, algo que la serie tendrá que determinar en su recta final.

A las teorías sobre Tatiana se han sumado ahora las que conciernen a Rafael (Patrick Criado), hijo de Berlín, que se ha dado a conocer esta misma temporada, en pleno "debut" en el mundo de los robos de la mano de su padre. El hecho de que este nuevo personaje se haya sumado a Berlín, Tatiana y compañía en uno de sus muchos atracos, parece apuntar a que cualquiera de los dos personajes secundarios podría tener un papel importante en el presente. Después de todo, los encargados de 'La Casa de Papel' han demostrado que no dan puntada sin hilo, por lo que los flashbacks del pasado de Berlín seguramente tengan conexión con el atraco a través de estas dos recientes incorporaciones. Una incógnita que se resolverá, previsiblemente, en los nuevos episodios que se estrenarán en diciembre.

3 ¿Se salvará Arturo de la muerte?

Arturo en la quinta parte de 'La Casa de Papel'

Desde el comienzo de la serie, Arturo (Enrique Arce) se ha convertido en uno de los personajes más destacados y, en muchos casos, más odiados por los fans de 'La Casa de Papel'. Su situación tampoco cambió con el atraco al Banco de España, en el que Arturo encontró por fin, en la quinta parte, su "gran" oportunidad de hacerse el héroe y poner a los atracadores contra las cuerdas. Sin embargo, las cosas no salieron demasiado bien para la expareja de Estocolmo (Esther Acebo): la novia de Denver (Jaime Lorente) le disparó y lo dejó al borde de la muerte.

A causa de su delicado estado de salud, el equipo del Profesor permitió que Arturo saliera del banco para ser debidamente tratado en un hospital. La banda aprovechó ese movimiento para colar un micrófono en la carpa de la policía, donde el coronel Tamayo manifestó su deseo de que Arturo acabara muerto para facilitar que pudieran actuar con dureza contra el equipo del Profesor. Ese deseo, que quizás compartan muchos de los seguidores de la serie, está por ver si se cumple en la recta final de la quinta parte y cómo afectaría eso a Estocolmo, quien ya se ha visto perjudicada por la posibilidad de haber matado a una persona.

4 ¿Seguirán Estocolmo y Denver con su relación?

Denver y Estocolmo en la quinta parte de 'La Casa de Papel'

El movimiento de Estocolmo contra Arturo, y especialmente las palabras que este lanzó contra Denver sobre su pasado junto a ella, resquebrajaron aún más la relación entre ambos atracadores, ya tocada desde los episodios anteriores. Las diferencias entre ambos, los celos y las inseguridades de Denver parecen hacer aún más grande la distancia entre los dos personajes, sobre todo cuando Arturo expone la posibilidad de que su relación con Mónica fuera infinitamente mejor que la que ella mantenía con Denver.

Asimismo, el temor de Estocolmo a no volver a ver su hijo y el hecho de haber estado a punto de matar a Arturo, ha puesto al límite a la exsecretaria, situándola quizás aún más lejos de su actual pareja, algo que aún queda por ver. A esta situación, además, se sumó la confesión de Manila (Belén Cuesta) sobre sus verdaderos sentimientos hacia Denver, a quien incluso llegó a plantear si era realmente o no feliz con Estocolmo. Aunque Daniel aseguró entonces que vivir con su novia y Cincinnati le encantaba, las palabras de Manila podrían haber añadido más grietas a la relación de la pareja, ante las posibles dudas que le hayan surgido al descarado atracador.

5 ¿Acabarán Palermo y Helsinki juntos?

Palermo y Helsinki en 'La Casa de Papel'

Aunque Palermo (Rodrigo de la Serna) comenzó en 'La Casa de Papel' como un personaje inflexible e incluso cruel, a medida que ha ido avanzando el atraco al Banco de España, esto ha ido cambiando. Esta quinta parte ha mostrado a un Palermo más comprometido con sus compañeros, hasta el punto de que su preocupación por ellos y por la crítica situación en la que se encuentran lo han acercado aún más a ellos mientras Lisboa (Itziar Ituño) ha ido tomando cada vez más importancia como líder.

Este acercamiento se ha hecho aún más pronunciado en el caso de Helsinki (Darko Peric), después de que este terminara malherido durante el asalto del equipo especializado del ejército. Aunque ambos habían mantenido relaciones, Palermo no se portó precisamente bien con el entrañable y duro ladrón, algo que apunta a que irá cambiando a lo largo de los próximos episodios. Esto quizás incluso propicie que ambos miembros de la banda del Profesor terminen juntos al concluir el robo, siempre y cuando logren salir del banco con vida.

6 ¿Qué "verdad" será la que prevalezca?

Parte del equipo del Profesor en la quinta parte de 'La Casa de Papel'

A lo largo tanto del primer atraco como del segundo, la banda del Profesor no solo ha tenido que lidiar con los intentos de los cuerpos de seguridad para poner fin a su asalto, sino que también han tenido que hacer frente a las mentiras y manipulaciones que se han establecido en su contra para arrebatarles el apoyo de la opinión pública. En esta quinta parte, de hecho, Alicia Sierra ha sido una de las perjudicadas al ser acusada con pruebas falsas de haber estado todo el tiempo de parte del Profesor, mientras que el coronel Tamayo quiso incluso distorsionar lo ocurrido durante el ataque de Arturo a la banda, para empañar la buena imagen de los atracadores.

No obstante, el Profesor y compañía han demostrado tener pruebas suficientes para destapar, al menos, parte de la verdad, algo que han utilizado a su favor en medio de la delicada situación en la que se encuentran y que quizás empleen en el futuro, una vez a salvo (si llegan a estarlo). A pesar de que dichas pruebas puedan salir a la luz, nada garantiza que la verdad cale en la opinión pública por encima de lo que puedan exponer Tamayo y compañía, sea o no cierto. Al fin y al cabo, si han sido capaces de crear pruebas falsas contra Sierra, no hay que descartar la posibilidad de que ocurra lo mismo con la banda del Profesor.

7 ¿Pagará el coronel Tamayo por sus mentiras?

El coronel Alfonso en la quinta parte de 'La Casa de Papel'

El avance del atraco al Banco de España sin un final a la vista ha ido empujando a Tamayo cada vez más al límite, desvelando la cara de un hombre que apenas tiene escrúpulos de puertas para dentro, hasta el punto de que desprestigió a una subordinada para protegerse a sí mismo y a las instituciones a las que representa. Por eso, el hecho de que Lisboa consiguiera una grabación en la que apostaba por la muerte de Arturo para que jugase en contra de la banda del Profesor, lo dejó en manos de los atracadores por el momento. Sin embargo, ¿qué harán con esas declaraciones una vez que todo termine? ¿Pagará Tamayo por todo lo que ha hecho durante el asalto o se librará y su imagen quedará impoluta a pesar de todo?

Estas incógnitas serían algunas de las que podrían ser resueltas en la recta final de la serie, junto con el hecho de si el coronel seguirá o no contando con el apoyo de la gente que lo rodea. Al fin y al cabo, el subinspector Ángel (Fernando Soto) ya ha manifestado su disconformidad con el coronel, mientras que algunos miembros del equipo siguen manteniendo un tenso y, a veces, resignado silencio, sobre los nada limpios movimientos de Tamayo. Además, está el hecho de que rehenes como el Gobernador del Banco de España, conocedores de todo lo sucedido en la entidad, tampoco parecen estar conformes con las mentiras del coronel, aunque quizás sus testimonios no bastasen para que cale la verdad, en caso de que se atrevan a compartirla.

8 ¿Conseguirá Alicia Sierra limpiar su nombre?

Alicia Sierra en la quinta parte de 'La Casa de Papel'

Una de las grandes perjudicadas en los últimos episodios es Alicia Sierra, quien además de quedar apartada del caso, ha visto cómo la han tachado de cómplice de la banda del Profesor, acusación que podría llevarla a la cárcel. No obstante, Sergio se ha mostrado en todo momento comprensivo, a pesar del trato que le ha dispensado tras descubrir su guarida, e incluso ha empatizado con la situación de la inspectora.

Este nuevo escenario puso sobre la mesa la posibilidad de que Sierra cuente con el apoyo de Sergio a la hora de limpiar su nombre, más después de que la banda tenga en sus manos pruebas de que Tamayo y compañía no han actuado de forma limpia. Conociendo al Profesor, no es de extrañar que se decante por hacer justicia para Alicia, aunque está por ver si tendrá la oportunidad de hacerlo o esta se le escapará de las manos por alguna razón. Después de todo, el atraco no está pasando por sus mejores momentos, tal y como ha evidenciado aún más la quinta parte de 'La Casa de papel'.

9 ¿Cómo saldrán del Banco de España?

Denver, Manila y Tokio en la quinta parte de 'La Casa de Papel'

Cómo logrará el equipo del Profesor salir del Banco de España es, sin duda, una de las grandes incógnitas a resolver en la recta final de la serie, especialmente cuando existe la posibilidad de que las cosas salgan mal y, tras las pérdidas sufridas, el resto del grupo no consiga la ansiada libertad. Asimismo, queda por ver cómo será esa ansiada escapada, puesto que el espectador aún desconoce cuál es el medio que Sergio ha establecido para salir del Banco sin acabar en la cárcel.

En la situación actual, además, la extracción del oro ha pasado a un segundo plano, estando muy por encima la necesidad de que los miembros de la banda sobrevivan y puedan salir ilesos del atraco después de las pérdidas y daños que han sufrido. Por ello, también está por ver si conseguirán huir con el oro, parte esencial del plan en un primer momento, tal y como recalcó el Profesor, lo que quizás indicaba, además, que ese botín podría tener una finalidad más allá de la de aumentar el dinero del que dispone la banda.

10 ¿Cómo afectarán al equipo las pérdidas?

Nairobi y Tokio en la quinta parte de 'La Casa de Papel'

Las sensaciones que han dejado atrás los cinco primeros episodios de la quinta parte de 'La Casa de Papel' están muy lejos de las que provocó la segunda parte de la serie, donde se pudo ver a la banda huyendo con el dinero, felices a pesar de dejar atrás a varios de sus compañeros. Ahora, la situación pinta muy diferente: no solo han perdido a algunos de sus miembros, sino que también han sufrido mucho más, tanto física como mentalmente e, incluso, han manchado la imagen que tanto pretendían cuidar de cara a la gente de a pie.

La muerte de Tokio, por ejemplo, apunta a que afectará profundamente al Profesor, tan empeñado siempre en proteger a los suyos, misión en la que ahora está fallando. Este golpe para el líder podría cambiar muchas cosas de cara a la recta final de la quinta parte, donde incluso personajes como Río (Miguel Herrán) o Estocolmo se encuentran al límite, el primero por la pérdida de Tokio, la segunda por lo mucho que le ha afectado el haber estado a punto de matar a Arturo. Poco a poco, se ha ido viendo que todos están perjudicados por la situación en mayor o menor medida, incluso Palermo, en un principio tan frío e impasible, lo que no solo podría tener consecuencias en el desarrollo del atraco, sino también en cómo salgan de él, libres o no.

11 ¿Se dejará la puerta abierta a un nuevo atraco?

Río y Denver en la quinta parte de 'La Casa de Papel'

A principios de este mismo año, surgió de nuevo la posibilidad de que, a pesar de que el asalto al Banco de España esté encarando su recta final, no ocurra lo mismo con la serie. De hecho, Mario de la Rosa, encargado de dar vida a Suárez en 'La Casa de Papel', admitió no estar al tanto del final de la producción, aunque sí "sé que es el final del atraco". "Eso es lo que se nos ha dicho de manera oficial a todos los actores. 'El atraco llega a su fin', pero no sé si luego va a continuar la historia", confesaba el actor.

Por ese motivo, los últimos cinco episodios de esta quinta parte podrían despejar la incógnita de si Netflix seguirá apostando por alargar la historia del Profesor y su equipo, en caso de dejar un final abierto o, por el contrario, se decantarán por poner punto final a la exitosa serie española. No obstante, si ya fue complicado en su momento traer de nuevo a la banda tras su exitoso primer atraco, es más que probable que contar con futuras temporadas quede descartado si se tiene en cuenta la mala experiencia por la que están pasando los famosos ladrones, desde que entraron en el Banco de España. Esto podría bastar para que ninguno de ellos desee repetir la experiencia en el futuro, quitando así la opción de traerlos de vuelta de un modo satisfactorio para los fans.