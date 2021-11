La cantante Ana Guerra habló sin tapujos sobre su relación con el resto de vecinos de su piso en Madrid. La exconcursante de 'OT 2017' se quiso defender del testimonio que realizó uno de los habitantes de su mismo edificio en Telemadrid y en el que afirmó que no podía dormir por el ruido que realizaba la artista hasta altas horas de la madrugada.

Ana Guerra atiende a un reportero de 'Ya son las ocho'

Ana Guerra aceptó dar una declaraciones ante las cámaras de 'Ya son las ocho' en las que aseguró que no recibió reproches de todo el edificio: "La comunidad no se queja, se queja uno solo", comentó la canaria. Al ser preguntada por si es cierto que se le escucha demasiado desde su domicilio, Guerra lo justificó con un toque de humor: "Es que estudio mucho", comentó.

Eso sí, la cantante aseguró que no suele tocar hasta muy tarde y que la anécdota que comentó su vecino fue tan solo una ocasión aislada: "Es verdad que se me fue la olla y toqué hasta las tres", explicó. De esta manera, dejó claro que tan solo fue ese día y quiso aportar un toque de humor: "Ya no ha vuelto a pasar, pero ¿a quién no se le va la olla alguna vez?", sentenció.

Más testimonios

Desde el espacio conducido por Sonsoles Ónega en Telecinco, Ana Guerra quiso responder directamente a Yadal, el afectado que expresó su indignación en Telemadrid: "Públicamente, subí a redes una nota pidiéndole disculpas, aunque él dice que no me he disculpado", afirmó. Además, el programa producido por Unicorn Content contó con la versión de otra vecina que sí quiso defender a Guerra: "Se escucha su música como la del que ponga la radio", comentó la señora.